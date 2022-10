Freiheitliche Wirtschaft Wien - Ronald Walter als Präsident bestätigt

Wien (OTS) - Bei der gestrigen Vollversammlung und Sitzung der Stammmitglieder wurde der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Ronald Walter, erneut einstimmig wiedergewählt. „Ich freue mich über die Geschlossenheit die unsere Funktionäre und Mitglieder gestern demonstrativ gezeigt haben,“ erklärt der freiheitliche Wirtschaftspolitiker und kündigt an, seine Oppositionspolitik in der Wirtschaftskammer fortzusetzen. „Mit knallharten Forderungen und Anträgen, aber auch zehreichen Betriebsbesuchen sowie Informationsveranstaltungen, werde ich mit meinem Team den Wirtschaftstreibenden in diesen schweren Zeiten zur Seite stehen,“ erklärt Walter und bedankt sich abschließend für das Vertrauen der Mitglieder der Freiheitlichen Wirtschaft.



Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at