Florian Silbereisen präsentiert „Das große Schlagerjubiläum 2022 – auf die nächsten 100!“

Am 22. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Jubiläum für Florian Silbereisen! Am Samstag, dem 22. Oktober 2022, präsentiert er mit „Das große Schlagerjubiläum 2022 – auf die nächsten 100!“ um 20.15 Uhr in ORF 2 seine 100. „Feste“-Sendung. Am 7. Februar 2004 hat Florian Silbereisen seine erste „Feste“-Show moderiert. Als jüngster Showmaster am Samstagabend überzeugte er schon bei der Premiere – sogar den Altmeister der Fernsehunterhaltung, Rudi Carrell. Mit dem „Schlagerbooom“, den „Schlagerchampions“, dem „Adventsfest“ und vielen weiteren Shows der Sendereihe begeistert Florian Silbereisen regelmäßig Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt präsentiert er „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“. Das Jubiläum wird natürlich mit einer ganz besonderen Show in der Media City Leipzig gefeiert: mit Helene Fischer, Roland Kaiser, Andreas Gabalier, der Kelly Family, Jürgen Drews, Ross Antony, Melissa Naschenweng, Andy Borg, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, DJ Ötzi sowie vielen weiteren Stars!

„Das große Schlagerjubiläum 2022 – auf die nächsten 100!“ ist eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

