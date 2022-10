„Monets Garten“: Die immersive Kunstausstellung eröffnet in der Wiener Marx Halle

Beim Besuch von MONETS GARTEN taucht man in Monets Leben ein und bekommt ein Gespür dafür, was ihn ausgemacht hat. Ganz egal, ob man Expert*in ist oder noch nicht viel über Monet weiß, alle Ausstellungsbesucher*innen können hier viel entdecken und Neues lernen. Dr. Nepomuk Schessl, Produzent der Ausstellung (Alegria Konzert GmbH)

Das immersive Kunsterlebnis „MONETS GARTEN“ zeigt erstmals in Österreich eine Multimedia-Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts. Inszeniert wird das einzigartige Ausstellungskonzept mit modernster Technik, mit der die Besucher*innen ganz in die Welt des Malers Claude Monet (1840-1926) eintauchen können. Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen seine Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden. Die Ausstellung ist von 20. Oktober 2022 bis 22. Jänner 2023 in der Wiener Marx Halle zu bestaunen.

EINE IMMERSIVE REISE DURCH DIE NORMANDIE, IN DREI AKTEN.

Die erste Reisestation repräsentiert das Atelier des Begründers des Impressionismus. Hier wird eine neue Perspektive auf die Werke des Künstlers geboten, die das Publikum nicht nur in seine Gemälde, sondern auch in seine Wahrnehmungen, Techniken und Konzeption seiner Kunst eintauchen lässt. Die zentralen Themen Monets – wie Licht, Schatten, Wind und Wasser als Reflexionsfläche – werden durch modernste Technik in ein poetisches Gesamtkonzept verwoben.

Vom Atelier geht es weiter zur Inszenierung von Monets Garten, der weltberühmten Gartenlandschaft in Giverny in der Normandie. Über die Brücke gelangt man in das Haus Monets, in der eine große Wandprojektion interaktiv vom Besucher selbst bespielt werden kann.

Im dritten Akt – dem Highlight der Ausstellung – werden die Besucher*innen im Showroom Teil der Szenerie. Hier wird eine Auswahl der berühmtesten Kunstwerke von Monet – wie „Die Dame im grünen Kleid“ oder „Das Atelierboot“ – auf einzigartige Weise präsentiert. Der Betrachter befindet sich hier inmitten der Gemälde, versinkt in Licht und Ton, und wird so Teil der Szenerie – die Kunstwerke interagieren mit ihm und die Kunst wird zur vollendeten Poesie.

ÜBER MONETS GARTEN – KUNSTERLEBNIS DES 21. JAHRHUNDERTS

Nach erfolgreichen Stationen in Berlin und Mühlheim an der Ruhr macht das immersive Kunsterlebnis „MONETS GARTEN“ zum ersten Mal Halt in Österreich. Dank modernster Technik werden die Besucher*innen in die berühmten Kunstwerke des französischen Malers Claude Monet entführt und können die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise erleben und spüren. Das einzigartige Erfolgsprojekt, das noch bis Ende Jänner in der Wiener Marx Halle besucht werden kann, wurde vom Schweizer Kreativlab „Immersive Art AG“ in Kooperation mit Alegria Konzert GmbH, entwickelt.

FEIERLICHER STARTSCHUSS MIT EHRENGÄSTEN

Zahlreiche Prominenz sowie Gäste aus Kunst und Kultur folgten am Abend des 19. Oktober der Einladung des Produzenten Dr. Nepomuk Schessl und der Veranstalter Peter Hosek und Florian Dittrich. Mit dabei waren u.a. prominente Gäste wie Daniel Serafin (Künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch), Maddalena Hirschal (Schauspielerin), Stefano Bernardin (Schauspieler), Matthias Naske (Intendant Wiener Konzerthaus), Dr. Petra Bohuslav (Kaufmännische Geschäftsführerin Wiener Staatsoper), Natascha Bergmann (Leitung Eventmanagement Galerie Belvedere), Ines Gross-Weikhart (Leitung Kunstvermittlung Albertina Museum), Dorothea Lamac (Geschäftsführerin Wiener Riesenrad), Thomas Blaguss (CEO Blaguss Reisen), und viele mehr.

Jetzt Tickets sichern: Die Ausstellung ist von Montag bis Mittwoch, von 10 bis 20 Uhr, sowie Donnerstag bis Sonntag, von 10 bis 21 Uhr, in der Wiener Marx Halle zu sehen. Tickets sind ab 22 Euro (Normalpreis) auf monets-garten.at erhältlich.

