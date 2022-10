APA-Science-Event: Alles nur heiße Luft? Wie man richtig übers Klima redet

Expert:innenpodium mit Ministerin Gewessler zu erwünschter Wirkung und möglichen Nebenwirkungen von Wissenschaftskommunikation

Wien (OTS) - Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Artensterben: Der Klimawandel ist gekommen, um zu bleiben. Wie stark die Auswirkungen in Zukunft spürbar sein werden, hat die Menschheit theoretisch noch selbst in der Hand. Die Zeit drängt aber, bevor das Klima buchstäblich kippen könnte. Neben großen politischen Weichenstellungen sind dazu auch Verhaltensänderungen auf individueller Basis nötig. Eine Schlüsselrolle fällt dabei der Kommunikation zu.

Fachleute sind sich einig, dass beim Thema Klima die Vermittlung von Fachwissen nicht mehr ausreicht, um vom Reden ins Handeln zu kommen. Braucht es dafür vermehrt emotionale Ansprache statt reiner Fakten? Der hungernde Eisbär als Symbolbild hat ausgedient – aber was sind die Alternativen? Wie vermittelt man die Dringlichkeit der Thematik, ohne unerwünschte Nebenwirkungen wie Apathie, Panik oder Resignation auszulösen? Welche Botschaften können und sollen Medien transportieren, welche die Politik und die Wissenschaft selbst – und welche psychologischen Fallstricke gibt es bei der Klima-Kommunikation?

Über dies und vieles mehr diskutiert am Donnerstag, 24. November, im APA-Pressezentrum (hybrid) eine hochkarätige Expert:innenrunde.

Zeit: Donnerstag, 24. November 2022, 17:30 - 19:00 Uhr

Live dabei – egal, von wo: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist digital möglich. Der Link wird nach erfolgter Anmeldung einen Tag vor der Veranstaltung zugesendet. Das Publikum ist eingeladen, via Chat Fragen zu stellen und sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen.

Zur Anmeldung

Keynote:

Daniel Huppmann (IIASA)

Podium:

Leonore Gewessler (Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie)

Verena Mischitz (Der Standard)

Johannes Stangl (Complexity Science Hub, Fridays for Future)

Isabella Uhl-Hädicke (Universität Salzburg)

Moderation:

Sandra Walder (APA)

Über APA-Science

APA-Science ist Österreichs Plattform für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wir sind das Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie Brückenbauer zu den österreichischen Medien sowie zur Öffentlichkeit: science.apa.at

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion regelmäßig exklusive Reportagen und Themenschwerpunkte.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at