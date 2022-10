Erstes N’Cyan Netzwerktreffens in Oberösterreich: Energie!Wende

Regionale Innovationsbetriebe mit Lösungsvorschlägen für die Zukunft

Wir müssen vom ‚Entweder-Oder` zum ‚Sowohl-als-auch‘ gelangen Hannes Raffaseder, N'Cyan Vorstand für Wissenschaft & Forschung

Freistadt/St.Jakob i.D. (OTS) - Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung, Überwindung kriegsbedingter Engpässe und regionale Innovationen gegen die Klimakrise - das waren die zentralen Themen beim N’Cyan Netzwerktreffen, das Mitte Oktober stattfand. Innovative Unternehmen, Expert:innen und Interessierte aus der LEADER-Region Mühlviertler Kernland sowie Freunde und Stamm-Mitglieder des Vereins N’Cyan präsentierten und diskutierten die Herausforderungen und Chancen der aktuellen Situation.

Beim branchen-, disziplinen und generationenübergreifenden Dialog wurden die Themen umfassend und auch kontroversiell beleuchtet. Fazit: die Brücke zwischen digital unterstützter Innovation und bodenständigem Hausverstand ist beim Energiethema besonders nötig.

" Wir müssen vom ‚Entweder-Oder` zum ‚Sowohl-als-auch‘ gelangen “, ist Hannes Raffaseder, wissenschaftlicher Vorstand von N'Cyan, überzeugt. „Für die Energiewende heißt das: sowohl der Weg der kleinen Schritte als auch die großen Forderungen an die Politik; sowohl volles Engagement für nachhaltige Energien als auch die klare Erkenntnis der noch jahrelangen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.“

Wertvolle Beiträge gab es auch zu geopolitischen Fragen und möglichen Strategien gegen Facharbeitermangel. Zukunftsweisende High-Tech aus Österreich wie z.B. neoom, Industriegruppe Ortner/ELIN, Caverion, Herbsthofer oder der Biogas- Speicher für Sonnenenergie der Bioenergie Freistadt interessierte die Teilnehmer:innen ganz besonders. https://www.ncyan.at/news/

N’Cyan - Innovation für Menschen

Der Verein versteht sich als Innovationsplattform: Er strebt die Begegnung scheinbar widersprüchlicher Welten auf Augenhöhe an: urbanen Wirtschaftszentren und smarte Regionen, Nachhaltigkeit und Technologie, Mensch und Maschine. Die digitale Transformation wird dabei als wichtige Chance gesehen. Das erreicht N’Cyan durch Forschungsideen, Partnerschaften, intersektorale Kooperationen, Wissensaustausch und Vernetzung, Unterstützung gesellschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Initiativen. www.ncyan.at

Der Verein betreibt sein 4*Hotel, Forschungs- und Kommunikationszentrum FoKus in St. Jakob i.D. in Osttirol, das sich schon jetzt zu einem wichtigen Impulsgeber für Smart & Sustainable Regions“ entwickelt hat. N’Cyan setzt aber auch österreichweit und im benachbarten Ausland Akzente und fördert den überregionalen Austausch.

Das Netzwerktreffen Energie!Wende in Kooperation mit der LEADER-Region Mühlviertler Kernland ist die erste größere Veranstaltung in Oberösterreich. Weitere werden folgen, ist sich Geschäftsführerin Conny Wernitznig sicher. Nächstes N'Cyan Netzwerktreffen: im März 2023 zum Thema Holz, beim Stamm-Mitglied Kamper in der Steiermark. Das Thema Energie!Wende wird in St. Jakob am 1./2. Juni 2023 fortgesetzt.

