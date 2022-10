30 Jahre Kunsthalle Wien

Am 5. November feiert die Kunsthalle Wien mit einem vielfältigen, ganztägigen Programm bei freiem Eintritt ihr dreißigjähriges Bestehen.

Seit 30 Jahren sind Gemeinschaft und Offenheit Grundlagen der Kunsthalle Wien. Als Ort der Förderung und Vermittlung zeitgenössischer Kunst ist sie ein kommunikativer Raum, um mit künstlerischen Mitteln die Denk- und Handlungsmöglichkeiten einer freien Gesellschaft zu erproben, die angesichts einer immer komplexer werdenden und sich zugleich polarisierenden Gegenwart wichtiger ist denn je. What, How & for Whom / WHW, künstlerische Leiterinnen der Kunsthalle Wien 1/4

Vor 30 Jahren füllte die Kunsthalle Wien eine Leerstelle in der städtischen Kunstlandschaft. Mit der Gründung dieser Institution wurden dem österreichischen Publikum internationale Positionen der Gegenwartskunst und der lokalen Kunstszene eine wichtige Ausstellungsplattform erschlossen. Mit Ausstellungen von internationaler Strahlkraft wurde die Kunsthalle zu einem wichtigen Player des Kunstbetriebs. So ist es bis heute. Jede Direktion hat der Kunsthalle eine eigene Note verliehen, der zeitgenössischen Kunst und ihrer Vermittlung waren jedoch alle leidenschaftlich verpflichtet. What, How & for Whom / WHW gehen diesen erfolgreichen Weg seit 2019 weiter und erweitern das Programm verstärkt um feministische Aspekte und Kunst von Frauen Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler 2/4

Mit dem Fest zum 30-jährigen Jubiläum der Kunsthalle Wien möchten wir allen beteiligten Künstler*innen, allen Kolleg*innen von einst und jetzt sowie unserem geschätzten Publikum herzlich danken. Zugleich laden wir ein, die Kunsthalle Wien auch weiterhin gemeinsam mit uns als Ort der Kunst, des Austauschs und der kritischen Öffentlichkeit für eine sicherere und gerechtere Zukunft für alle zu gestalten. What, How & for Whom / WHW, künstlerische Leiterinnen der Kunsthalle Wien 3/4

Um dies zu ermöglichen und um den Programmauftrag der Kunsthalle Wien erfolgreich umzusetzen, arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer organisatorischen Strukturen. Wolfgang Kuzmits, Geschäftsführer der Stadt Wien Kunst GmbH 4/4

Wien (OTS) - Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1992 – ursprünglich als Provisorium in Containerform, heute mit den beiden Standorten Museumsquartier und Karlsplatz – widmet sich die Kunsthalle Wien als städtische Institution der zeitgenössischen Kunst und ihrer Rolle in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen.

Ein Tag der offenen Türen

Am Samstag, 5. November 2022 lädt das Team der Kunsthalle Wien anlässlich des 30. Jubiläums der Institution sehr herzlich zu einem Tag der offenen Türen ein. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher*innen an beiden Standorten ein dichtes Programm mit Führungen, Workshops und einem neuen diskursiven Format. Angeboten werden unter anderem eine Matineeführung mit WHW, den künstlerischen Leiterinnen, durch die aktuelle Ausstellung Sanja Iveković. Works of Heart (1974–2022), ein T-Shirt-Druckworkshop, eine Kinderdisco und die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Künstler Thomas Geiger im Rahmen einer performativen Führung einen Blick in das Unbewusste der Kunsthalle Wien zu werfen.

Um 17 Uhr feiert die neue Gesprächsreihe Question of Art ihre Premiere: Sie soll der Vielstimmigkeit und Diversität unserer heutigen Gesellschaft eine Plattform bieten, um die Zukunft der Kunst und institutionelle Verantwortung zu diskutieren. Zum Auftakt sprechen WHW mit der Politikwissenschaftlerin María do Mar Castro Varela und der Journalistin Lea Susemichel.

Um 19 Uhr folgt in der Kunsthalle Wien Museumsquartier der Festakt zum Jubiläum, moderiert von Djamila Grandits. Auf dem Programm stehen Beiträge zur Geschichte der Institution – unter anderem von den früheren wie den aktuellen künstlerischen Leiter*innen des Hauses, Toni Stooss, Gerald Matt, Nicolaus Schafhausen und WHW; Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler; Architekt Laurids Ortner; Dieter Bogner, dem Kurator der ersten Ausstellung; sowie Performances von Stefanie Sourial und dem Hor 29. Novembar.

Ab 20:30 und bis 24 Uhr gehört die Bühne den Musikacts RENT, Kerosin95, EsRAP und DJ Hauswein.

Stimmen zum 30. Jubiläum der Kunsthalle Wien

Das detaillierte Jubiläumsprogramm: www.kunsthallewien.at

Der Eintritt für alle Teile des Programms ist frei. Wir bitten um Anmeldung für die Führungen unter besucherservice @ kunsthallewien.at.

