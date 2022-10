Erste Wohnmesse real+: Das Immobilienhighlight im Herbst

Österreichs größte Immobilienmesse, die Erste Wohnmesse real+ findet wieder am 6. November von 10 - 18 Uhr im Erste Campus statt.

Wien (OTS) - Österreichs größte Immobilienmesse, die Erste Wohnmesse real+, präsentiert allen Immobilieninteressierten am 06. November 2022 im Erste Campus am Belvedere ein breites Informations-Spektrum rund um die Themen Häuser, Wohnungen, Finanzieren und Versichern. Tickets sind ab jetzt kostenlos erhältlich unter: www.erstewohnmesse.at/anmelden.

Seit mehr als 20 Jahren bringt die beliebte Publikumsmesse an einem Sonntag im Herbst all jene zusammen, deren Herz für Immobilien schlägt: Wohnungs- und Haussuchende, Bauträger:innen, Makler:innen und Dienstleister:innen rund um die Immobilie.

Das innovative und vielfältige Messekonzept des Veranstalters, das die aktive Einbindung aller Aussteller und Besucher beinhaltet, hat im Vorjahr - trotz COVID19-Beschränkungen - über 3.300 Besucher:innen in den Erste Campus gebracht. In diesem Jahr rechnet man erneut mit einem Besucherrekord.

Mehr als 35 namhafte Dienstleister, Bauträger und Makler sind in diesem Jahr als Aussteller dabei. Unter anderem Branchengrößen wie 3Si, ARWAG, BUWOG, Die Wohnkompanie, Da Vinci Group, Erste Bank, EHL, Glorit, Klimaaktiv, Mischek, ÖRAG, Otto Immobilien, APROM, Rustler, s REAL, Strabag, Seeste Bau, Value One, Wiener Städtische und viele mehr.

Beratung im Vordergrund

Das Messekonzept legt den Fokus auf die kompetente Beratung bei der Immobiliensuche und -anschaffung in Verbindung mit exklusiven Messeangeboten. Das ist in Zeiten wie diesen nicht unerheblich. So erfahren die Besucher:innen Wissenswertes rund um die beste Finanzierung, erhalten Informationen zu den neuesten Wohnprojekten sowie Informationen zu rechtlichen und klimaspezifischen Aspekten.

„Als Veranstalter sehen wir es als unsere Haupt-Aufgabe, Menschen, die sich für Immobilien interessieren mit jenen Dienstleistern zusammenzubringen, die sie auf dem Weg zu ihrem Wohntraum begleiten. Unsere Messe bietet eine erstklassige Informationsquelle mit Inhalten in höchster Qualität, die auch vor und nach der Messe abrufbar sind,“ sagt Sebastian Berloffa, Geschäftsführer der Agentur enteco und Veranstalter.

Expert:innen Talks

Ein Programmhighlight sind die beliebten Expert:innen-Talks und Q&A-Runden in der Stage Hall. Wer nicht vor Ort teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, online dabei zu sein. In Echtzeit haben Zuschauer:innen über verschiedene Kanäle wie Facebook, Instagram, YouTube die Möglichkeit, Fragen an die Expert:innen zu stellen, für die man normalerweise ein exklusives Beratungsgespräch buchen müsste. Alle Fragen zu zahlreichen Themen, wie z. B.: Wohnungskauf, Steuern, Zinsausblick, Finanzierung, Absicherung, etc. werden von den Fachleuten beantwortet.

11:00 Uhr – „Wohin entwickelt sich das Wohnen? Ein Marktüberblick 2022/2023“ mit Mag. Martina Hirsch, s REAL Immobilien

12:00 und 15:00 Uhr – „Die passende Finanzierung für mich!“ mit Gerhard Holnsteiner und Jörg Schretter, Erste Bank und s Bausparkasse

13:00 Uhr – „Immobilienankauf und -verkauf. Worauf muss ich achten?“ mit Mag. Magdalena Brandstetter, DORDA Rechtsanwälte

14:00 Uhr – „Immobilienbesitz – rechtliche Stolperfallen vermeiden“ mit Dr. Ulrich Voit, Notariatskammer

16:00 Uhr – „Wie kann ich im Haushalt Energie sparen?“ mit Thomas Kautnek, Klimaaktiv

Green Future in allen Belangen

Die Erste Wohnmesse darf das von der Stadt Wien vergebene ÖkoEvent-Prädikat tragen. Das bedeutet, dass es sich um eine umweltfreundliche Veranstaltung handelt, die sich durch die Erfüllung von nachhaltigen Rahmenbedingungen rund um das gesamte Event qualifiziert.

Auch die Kommunikation mit den Besucher:innen im Vorfeld, während und nach der Veranstaltung ist nachhaltig und ressourcenschonend. So erfolgen die Messe-Einladungen ausschließlich digital, über die sozialen Medien und über die Kommunikationsmedien der Kooperationspartner. Auch die Event-Anmeldung erfolgt digital und direkt auf der Webseite: www.erstewohnmesse.at/anmelden.

Diejenigen, die spontan vorbeikommen, werden digital am Eingang erfasst.

Messe, wann und wo Sie wollen: das hybride Konzept

Im Corona-Jahr 2020 hat der Veranstalter aus der Not eine Tugend gemacht. Damals war - pandemiebedingt - keine reale Messeveranstaltung möglich. Die Messe wurde daher kurzerhand, aber mit allen kommunikationstechnischen Feinheiten, digital auf das www.erstewohnmesse.at Portal verlegt. Der Erfolg gab der Idee recht und die digitalen Elemente sind seitdem Fixpunkt im hybriden Messekonzept.

Die Erste Wohnmesse-Besucher:innen können sich nunmehr das ganze Jahr über zu den traditionellen Themen der Messe informieren und Tipps holen. Auch die Aussteller sind mit ausgewählten Projekten auf der Webseite vertreten. Selbstverständlich werden die aktuellen Expert:innen Talks am 6. November in Echtzeit sowie im Nachgang auf dem Portal www.erstewohnmesse.at bereitstehen.

Über den Veranstalter „enteco“

Die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Im Fokus stehen Strategie, Transformation und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Digital Communications, Marketing Technology und Events. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Immobilientreuhänder, die Erste Bank, Raiffeisen-Vorsorge-Wohnung, Glorit, Buwog, Arwag, Fair Invest, Strabag Real Estate, Curcuma, EHL, Aprom Real Estate Group, Haustraum Town & Country und viele weitere. Mit der eigenen Veranstaltungsreihe „#TheREAL100“ setzt die Agentur seit 2018 Impulse im beliebten Afterwork-Format für die Top-Leader der Branche.

Das Unternehmen wurde 1997 von Serial Entrepreneur und Immobilienexperten Friedrich Csörgits gegründet. Seit 2021 führt der Wirtschaftsinformatiker Sebastian Berloffa das Unternehmen in die digitale Zukunft.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.enteco.at und www.erstewohnmesse.at

