Feierstunde für ausgezeichnete Maturantinnen und Maturanten

LR Teschl-Hofmeister: „Ihr seid unsere Zukunft“

St. Pölten (OTS) - Im Festspielhaus St. Pölten folgten am Mittwochabend Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich, die ihre Matura mit Auszeichnung bestanden haben, der Einladung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einer Feierstunde. Gemeinsam mit ihren Familien und Freunden würdigten unter anderem auch Bildungsdirektor Johann Heuras und Paralympic Schwimmer und Fernsehmoderator Andreas Onea deren Leistungen. In Vertretung der Landeshauptfrau gratulierte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zu den großartigen Abschlusszeugnissen und gab den jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern in Zeiten von Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise Hoffnung auf dem Weg nach vorne: „Ihr seid unsere Zukunft und werdet mit Optimismus und Bildung euren Weg machen.“

Moderator Rudi Rubinek stellte im Rahmen der Veranstaltung viele berufliche Möglichkeiten dar und die Landesrätin war sicher: „Es gibt so vieles, das man entdecken kann - Antworten auf Fragen, die wir heute noch nicht einmal wissen, dass man sie überhaupt stellen kann, werdet ihr in Zukunft vielleicht beantworten.“ Bis es soweit sei, werde sich das Land Niederösterreich darum kümmern, Zukunftsthemen wie beispielsweise Digitalisierung oder auch Umweltschutz weiter voranzutreiben. Gerade Umweltschutz sei ein Thema, bei dem Niederösterreich Vorreiter sei, so Teschl-Hofmeister: „Wir haben österreichweit bereits die Hälfte der Windenergie und ein Drittel der Photovoltaikenergie bei uns in Niederösterreich und wir treiben diese Entwicklungen voran, weil das die Zukunft ist.“ Und sie motivierte die Maturantinnen und Maturanten, sich auf ihrem weiteren Weg an diesen Entwicklungen zu beteiligen, sich Kompetenzen anzueignen und Ideen in die Tat umzusetzen, denn „ihr seid die Hoffnung und das, woran wir glauben.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom niederösterreichischen Musiker und „Voice of Germany“ Teilnehmer Alexander Eder, der mit seiner Band für gute Stimmung unter den Gästen sorgte.

