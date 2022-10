Weidinger: Ältere Menschen brauchen Rechtssicherheit bei der Kreditvergabe

Antrag von Konsumentenschutzsprechern der ÖVP und der Grünen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Gemeinsam mit seinem Grünen Vis-a-vis, Abg. Bedrana Ribo, hat ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Abg. Peter Weidinger in der heutigen Sitzung des Konsumentenschutzausschusses einen Antrag eingebracht, der für Rechtssicherheit bei der Kreditvergabe an ältere Menschen sorgen soll. „Auch ältere Menschen brauchen Kredite und diese sind ihnen ungeachtet ihres Lebensalters auch zuzuerkennen. Und zwar zu Bedingungen, die auch jüngere Menschen erhalten. Das ist eine Frage der Fairness und Gleichbehandlung“, so Weidinger am Rande der Ausschusssitzung.

In dem Antrag wird die Justizministerin ersucht, „unter Einbindung des österreichischen Seniorenrates sowie der betroffenen Stakeholder/innen und nach Durchführung eines Begutachtungsverfahrens einen Vorschlag für eine gesetzliche Regelung vorzulegen, die künftig eine rechtssichere Vergabe von hypothekarisch besicherten Krediten unbeschadet eines höheren Alters von Kreditwerberinnen und Kreditwerbern ermöglicht."

Der Antrag wurde in der Ausschusssitzung mit einer deutlichen Mehrheit beschlossen. „Es freut mich, dass wir damit eine Entscheidung im Sinne und Interesse der älteren Konsumentinnen und Konsumenten erzielen konnten“, sagte Weidinger und verwies abschließend auf das Deutsche Modell, das hier als Vorbild dienen könnte.

