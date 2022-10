AVISO: Donnerstag, 20.10., 10:00, Lichtenfelsgasse: „Weg mit der ÖVP – Neuwahlen jetzt!“

Medienaktion der roten Jugendorganisationen angesichts der Entwicklungen in der mutmaßlichen türkisen Korruptionsaffäre

Jeder weitere Tag, an dem die ÖVP in der Regierung sitzt, schadet der Republik immens. Es braucht dringend Neuwahlen und die Möglichkeit, die ÖVP in Opposition zu schicken! Rote Jugendorganisationen

Wien (OTS) - „Die neuerlichen Äußerungen des ehemaligen Generalsekretärs des Finanzministeriums Thomas Schmid haben zurecht ein innenpolitisches Erdbeben ausgelöst. Spätestens jetzt sollte auch den Letzten klar sein, dass die ÖVP eine Partei ist, die als Ganzes ein Problem mit mutmaßlicher Korruption hat. Jeder weitere Tag, an dem die ÖVP in der Regierung sitzt, schadet der Republik immens. Es braucht dringend Neuwahlen und die Möglichkeit, die ÖVP in Opposition zu schicken! “, so die Vorsitzenden der roten Jugendorganisationen SJ, AKS, FSG-Jugend, JG und VSSTÖ.



Angesichts dessen findet morgen vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse eine Riesen-Transparent-Aktion statt. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



WANN: 20.10., 10 Uhr

WO: ÖVP-Zentrale, Lichtenfelsgasse



