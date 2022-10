„Land und Leute“-Favoritenwahl im Endspurt

TV-Magazin "Land und Leute", am Samstag, 29. Oktober 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Wer wird „Land und Leute“-Favorit des Jahres? Insgesamt sechs innovative bäuerliche Betriebe und ländliche Initiativen aus ganz Österreich stellen sich vor. In der dritten Runde zur Wahl des "Land und Leute"- Publikumslieblings, stellt Landwirt Nobert Ecker aus Vöcklabruck in Oberösterreich seinen "Bodenkoffer" vor. Ein gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Oberösterreich entwickeltes Tool, um den Bauern ein Bild über den Zustand ihrer Böden zu geben. Dieser Bodenkoffer kann von Landwirten ausgeliehen werden. Denn wer seinen Boden kennt, kann besser auf extreme Umwelteinflüsse reagieren, Düngemittel reduzieren und einen hohen Ertrag erwirtschaften. Zur Wahl stellt sich auch Landwirtin Jutta Schlager aus dem niederösterreichischen Mollram. Sie zeigt auf ihrem "Green Care"- Bauernhof ihren Gästen nicht nur, wie Lebensmittel angebaut werden, sondern auch, dass in Leinöl, Haferflocken, im Roggen und im Dinkel echte "Power" steckt. Am sogenannten Auszeithof werden Workshops rund um einen gesunden Lebensstil geboten.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 29. Oktober:

*Engagement für die Haselnuss

Aus der Region rund um Bad Hall in Oberösterreich kommen die Kernhofbauern, auch bekannt als die Haselnusspioniere. Sie ernten hochwertige Biohaselnüsse, die in einer selbst gebauten Rösterei weiterverarbeitet werden.

*Landjugend schreibt Festkochbuch

Rezepte für vier Personen sowie für einhundert Personen: mit dem Festkochbuch der Bauernschaft Landjugend Tirol können traditionelle Gerichte auch für größere Veranstaltungen leicht nachgekocht werden. Mitglieder der Landjugend Reith im Alpbachtal bereiten ein dreigängiges Menü daraus zu.

