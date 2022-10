„Kunsthalle FRO“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg eröffnet

Gelungene Ausstellungs-Premiere von Kurator Marbod Fritsch

Wien (OTS) - Mit fröhlicher Party und coolem Sound von DJ Nasty Nessa wurde am 18. Oktober 2022 die aktuelle Vernissage der „Kunst im Funkhaus“-Reihe in der neuen „Kunsthalle FRO“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn gefeiert.

ORF-Landesdirektor Markus Klement sowie Landesstatthalterin und Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink präsentierten mit dem neuen Kurator Marbod Fritsch die Werke des Künstlerduos Bildstein | Glatz und Künstlerin Bianca Tschaikner.

Kunstobjekte eigens geschaffen

Die beiden ausgestellten Kunstobjekte wurden extra für diese Ausstellung angefertigt und setzen sich zum diesjährigen 50-Jahr-Jubiläum vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg mit dem architektonisch besonderen Gebäude auseinander.

Bianca Tschaikner schaffte mit ihrem Panoramabild „ENTROPIA“ einen Dschungel als mythologische Metapher für einen durch Kommunikation ausgefüllten Raum. In lautloser Lautmalerei entstand ein helldunkler Reigen aus Sendung und Empfang, aus Rufen und Schweigen.

Das Künstlerduo Bildstein | Glatz transformierte die mobilen Holzwände des Funkhaus-Foyers in eine dynamische Skulptur, in eine Art Schanze im Außenraum und schaffte durch das Zitat eines architektonischen Details des ORF-Landesfunkhauses einen imaginären Zugang ins Gebäude.

Prominente Gäste

Zahlreiche kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung zur Eröffnung in die neue „Kunsthalle FRO“ und ließen die Kunst hochleben. Mit dabei waren unter anderen Andrea Kaufmann (Bürgermeisterin Dornbirn), Thomas Müller (Land Vorarlberg), Alfred Geismayr (ORF-Stiftungsrat), Angelika Simma-Wallinger (Chefredakteurin ORF Vorarlberg), Jasmin Ölz (Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg), Thomas König (Sportkoordinator ORF Vorarlberg), Marco Büchel (ehemaliger Liechtensteiner Skirennfahrer), Thomas Häusle (Kunstraum Dornbirn), Brigitta Soraperra (Regisseurin), Isabel Zumtobel (Zumtobel AG), Dieter Heidegger (Marketingfachmann), Andrea und Michael Schwarzenbacher (Restaurant Mangold Lochau), Uli Zumtobel (Modehaus Uli Zumtobel) Thomas Hämmerle (Hämmerle & Vogel), Herbert und Elke Alber (Galerie Arthouse) sowie Johannes Boch (Galerie c.art).

Vorschau 2023

Die aktuelle Schau ist bis 15. Jänner 2023 vor und im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zu besichtigen. Für 2023 stehen unter Kurator Fritsch drei weitere Positionen an: Ende Jänner das Künstlerduo Haemmerle/Klamm, im Juni Viktoria Trimmel und im Oktober die Bregenzer Künstlerin Alexandra Berlinger.

