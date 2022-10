Christophe Slagmuylder übernimmt Direktion des Palais des Beaux-Arts (Bozar) in Brüssel

Ich verlasse die Wiener Festwochen schweren Herzens. Für mich war die Programmierung dieses bedeutenden internationalen Festivals eine große Ehre. Nach fast 20 Jahren im Festivalbetrieb erhalte ich mit meiner Berufung an das Bozar in Brüssel jedoch erstmals die Möglichkeit, eine fixe Spielstätte mit einem interdisziplinären Programm aus Ausstellungen, Musik, Film, Tanz, Theater, Literatur und Architektur direkt in meiner Heimatstadt Brüssel zu bespielen. Zuvor gilt meine volle Aufmerksamkeit aber noch den Festwochen 2023, die den Wiener:innen ein vielfältiges Angebot aus bewährten und innovativen Positionen aus dem internationalen Kunst- und Kulturschaffen machen werden. Christophe Slagmuylder

Wien (OTS) - Festwochen Intendant Christophe Slagmuylder übernimmt ab Mitte des nächsten Jahres die Direktion des interdisziplinären Paleis voor Schone Kunsten in Brüssel. Bis zum Ende der Festivalausgabe 2023 wird der 55-jährige die Wiener Festwochen weiterhin als Intendant leiten.

Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen wird eine neue Ausschreibung der Intendanz der Wiener Festwochen zeitnah veröffentlicht.

