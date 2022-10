Wie, wo und warum würzen wir? Kotányi Gewürzreport 2022 untersucht Gewohnheiten, Geschmackstrends und Gewürz-Charts der Österreicher

Audiofiles zum "Welttag der Gewürze" am 24. Oktober für alle Radiostationen

ÖSTERREICH (OTS) - Wie, wo und warum würzen Herr und Frau Österreicher? Welche Gewürztypen und Anlässe fürs Verfeinern gibt es? Österreichs Gewürzspezialist Kotányi hat mit seinem brandneuen Kotányi Gewürzreport 2022 das Würzverhalten hierzulande genauer untersucht. Große Überraschung: Der knallrote Klassiker „Paprika Edelsüß“ führt die heimischen Gewürz-Charts an! Und: jeder zweite greift regelmäßig direkt vorm Teller zur Gewürzmühle. Rechtzeitig zum „Welttag der Gewürze“ am 24. Oktober lüften wir mit den Experten des Gewürzherstellers alle Geheimnisse rund ums Abschmecken, Aufpeppen und Nachwürzen. Wir fragen nach dem richtigen Würz-Zeitpunkt, wie ich zuhause Kräuter-Qualität erkennen kann und wie die Aufbewahrung optimalerweise aussehen soll. Spoiler: immer im Dunkel – manchmal aber eben nicht im Küchenkastel, verrät Qualitätsexpertin Elisabeth Voltmer! Dominik Mattes analysiert mit uns Details aus dem Kotányi Gewürzreport 2022.

ORIGINALTÖNE

Dominik Mattes von Kotányi: Verraten Sie uns bitte: Wer führt die Gewürzcharts im Kotányi-Gewürz-Report an?

OT01 0:00sec MATTES Gewürz-Hitparade der Österreicher [Die Top 3...]

Was verrät der Kotányi-Gewürzreport über das Würzverhalten der Österreicher?

OT02 0:14sec MATTES Jeder 3. Kocht/bäckt täglich [Mit dem...]

In der Umfrage wurden auch verschiedene Würz-Typen erkannt, Herr Mattes:

OT03 0:41sec MATTES Österreichs Würztypen [Wir konnten...]

Welche Kräuter und Gewürze liegen denn bei den Österreichern im Trend?

OT04 1:21sec MATTES Asiatische Gewürze, Curcuma [Die Österreicher...]

Was sind denn die allgemeinen Trends am Gewürzmarkt:

OT05 1:46sec MATTES Vegetarisch, weniger Salz, Food-Pairing [Für den...]

Was ist denn den Österreichern beim Kauf von Kräutern und Gewürzen wichtig?

OT06 2:37sec MATTES Praktische Verpackung, natürliche Inhaltsstoffe [Wichtig...]

Wie reagiert Kotányi auf die Ergebnisse der Untersuchung?

OT07 2:59sec MATTES Mehr Bio, Gewürze für Fleischloses [Kotányi bietet...]

Nochmals zurück zum Gewürz des Jahres - „Paprika Edelsüß“. Elisabeth Voltmer, Qualitätsexpertin von Kotány – warum ist das rote Pulver so beliebt?

OT08 3:23sec VOLTMER Deshalb ist Paprika beliebt [Der Grund warum..]

Wie kommt das Paprikapulver eigentlich zu seiner intensiven Farbe, Qualitätsexpertin Elisabeth Voltmer?

OT09 4:44sec VOLTMER Dank Steinmühle & Samen [Ganz wichtig...]

Paprika muss speziell gelagert werden, sagt Elisabeth Voltmer:

OT10 5:16sec VOLTMER Paprika muss in den Kühlschrank [Was viele nicht wissen...]

Paprika also in den Kühlschrank! Was mache ich mit den übrigen Gewürzen? Und wie sind aktuell die Aufbewahrungs-Gewohnheiten der Österreicher?

OT11 5:40sec VOLTMER Gewürze lagern: Soll und Ist [Damit Gewürze...]

Was macht eigentlich die Qualität von Gewürzen aus und wie erkenne ich sie?

OT12 7:10sec VOLTMER So erkenne ich die Gewürz-Qualität [Wir können...]

Kochen mit Gewürzen: Wie kommt der Geschmack am besten zur Geltung Elisabeth Voltmer:

OT13 8:24sec VOLTMER Öldrüsen aufbrechen [Ganz entscheidend...]

Was gilt es denn generell beim Würzen zu beachten – und was ist eigentlich der richtige Zeitpunkt fürs Würzen?

OT14 9:01sec VOLTMER Würz-Zeitpunkt & ABC des Würzens [Den einen...]

Letzte Frage: Welches Gewürz gehört Ihrer Meinung nach immer auch direkt auf den Tisch?

OT15 10:55sec VOLTMER Was auf den Tisch & Warum überhaupt würzen [Pfeffer...]

