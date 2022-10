Austrian Green Planet Building® Award geht an Active Energy Building in Liechtenstein

Das energieautonome Gebäude in Vaduz steht für nachhaltiges Bauen „Made in Austria“

Wien (OTS) - Die österreichischen Architekten von Falkeis²architects schöpften beim Active Energy Building in Vaduz, Liechtenstein, jegliche Optimierungsmöglichkeit aus: Das Haustechnikkonzept ist höchst modern und innovativ – erstmals konnten neue, gebäudeintegrierte Energiegewinnungs-Systeme entwickelt und erfolgreich implementiert werden. Das effiziente Tragwerk überzeugt mit einem hohen Maß an Adaptabilität und kann so auf wechselnde räumliche Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus reagieren. Das Gebäude nutzt ausschließlich regenerative Energieformen und nimmt eine aktive Rolle als Energieproduzent und Versorger innerhalb eines „Energy Clusters“, einem Gebäudeverbund mit den benachbarten Gebäuden, ein. Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien sind die Schlüsselfaktoren für einen weitgehend CO2-neutralen Gebäudesektor.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Er überträgt die Zielsetzungen und strengen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. Die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen – Austrian Green Planet Building® zeichnet sie aus.

AGPB ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) getragene Dachmarke.

Das Active Energy Building in Vaduz, Liechtenstein, erhält den Austrian Green Planet Building® Award: Herausragende Architektur trifft auf innovative Haustechnik und ein gesamtheitliches Nutzungskonzept durch ein adaptives Tragwerk. Das energieautonome Gebäude erfüllt alle Ansprüche an nachhaltige Architektur.

Projektbeschreibung mit allen Beteiligten, Fotos und Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/active_energy_building





