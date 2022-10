FPÖ – Angerer zu Rekordinflation: „Österreich steuert auf eine wirtschaftliche Katastrophe hin“

„Schwarz-grüne Regierung muss endlich die Preise senken und auch auf Kärntner Landesebene braucht es rasche Maßnahmen“

Wien (OTS) - „Mit der derzeit massiven illegalen Massenzuwanderung, den unsäglichen Russland-Sanktionen und der sinnbefreiten CO2-Steuer werden die Österreicher von Monat zu Monat immer mehr belastet. ÖVP und Grüne haben aber weiterhin keine Antworten zu der immer höher werdenden Inflation sowie der massiven Teuerung.“ Mit diesen Worten kommentierte heute der FPÖ-Bundesparteiobmannstellvertreter und freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer den weiteren Anstieg der Inflation auf 10,5 Prozent, die somit im September auf das 70-Jahreshoch kletterte. „Mit dieser fast schon historischen Inflationsrate steuern wir auf eine wirtschaftliche Katastrophe hin, die mit hoher Arbeitslosigkeit und massivem Wohlstandsverlust einhergehen wird“, so Angerer weiter.

„Die Bundesregierung fährt Österreichs Wirtschaft sowie unseren Wohlstand kontinuierlich an die Wand und SPÖ und NEOS unterstützen diesen ‚schwarz-grünen Ritt ins finstere Tal‘ auch noch. Der einzige Ausweg aus diesem finanz- und sozialpolitischen Dilemma wäre ein radikaler politischer Kurswechsel, der aber mit den derzeitigen politischen Proponenten nicht machbar ist“, betonte Angerer.

Die Kombination aus Inflation und stagnierender Wirtschaft werde in Folge nämlich auch zu einer Stagflation führen. „Die Kaufkraft wird verloren gehen, die Nachfrage sinken, die Unternehmen wiederum leiden, während die Preise weiter aufgrund der hohen Energiekosten steigen. Die schwarz-grüne Bundesregierung muss endlich die Preise senken und auch auf Kärntner Landesebene braucht es rasche Maßnahmen durch die SPÖ-ÖVP-Landesregierung“, so Angerer, der im Zuge dessen eine rechtskonforme Senkung des KELAG-Strom- und Gas-Grundversorgungspreises forderte. „Dass der Grundversorgungspreis der KELAG aktuell dem Preis der Neukunden entspricht und nicht dem Durchschnittspreis der Bestandskunden, widerspricht nämlich den gesetzlichen Bestimmungen und ist so nicht hinnehmbar“, betonte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

