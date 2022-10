ATTC-Mitglieder zeigen C-ITS Verkehrslösungen in der Autobahnmeisterei Kaisermühlen

Wien (OTS) - Die Mitglieder des Austrian Traffic Telematics Cluster zeigten am 18. Oktober 2022 den künftigen Stand der Technik für die ITS-Verkehrslösungen von morgen. Der ATTC lud dazu Fachexpert:innen aus Forschung und Entwicklung sowie von Seiten der Betreiber und der öffentlichen Verwaltung in den ASFINAG-Standort Kaisermühlen. Als besonderer Ehrengast wurde MSc. Gerhard Menzel, Leiter der BMK-Stabsstelle für intelligente Verkehrssysteme & Digitale Transformation durch das ATTC begrüßt. Bei dieser Veranstaltung wurde eindrucksvoll gezeigt, dass Österreich im internationalen ITS-Bereich an der Spitze steht.

ATTC-Präsident und ASFINAG-Vorstandsdirektor Dr. Josef Fiala: „Seit mehr als 15 Jahren widmen wir uns in der ASFINAG dem Thema C-ITS, und das mit großem Erfolg. Kooperative intelligente Transportsysteme sind die Wegbereiter der zukünftigen und vernetzten Mobilität, und daher ist es für uns als moderner Mobilitätsanbieter wichtig, visionäre Lösungen für noch mehr Verkehrssicherheit zu erforschen und letztlich bereitzustellen. Mit unseren Erfolgen im Bereich C-ITS setzen wir in Europa einen Meilenstein und wir richten unseren Blick auf die kommende Stufe im intelligenten Verkehrsmanagement und damit auf die Folgetechnologien im automatisierten Fahren.“

Als erste Straßenbetreiberin der Welt setzt die ASFINAG die C-ITS Technologie ein (auch Car2X oder V2X genannt) und lässt die Autobahn intelligent mit neuesten Fahrzeugen sprechen.

C-ITS steht für kooperative intelligente Transportsysteme und ist Wegbereiter der modernen und vernetzten Mobilität zwischen Straße, Bahn, dem ÖV und den Fahrzeugen. Mithilfe von C-ITS können die Infrastruktur und Fahrzeuge einander sofort vor lokalen Gefahrenstellen warnen, aktuelle Informationen direkt in die Fahrzeuge bringen, über intelligente Ampeln den Verkehrsfluss anpassen oder Rettungswägen auf Einsatzfahrten den Vorrang geben.

Der Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) wurde im Jahr 2003 als Verein zur Förderung der Telematik gegründet. Der aus namhaften Österreichischen Unternehmen der Forschung, Wirtschaft und Industrie bestehende Cluster hat sich im Interesse der österreichischen Wirtschaft zum Ziel gesetzt, sowohl an der Weiterentwicklung als auch an der praxisnahen Umsetzung neuer Technologien der Telematiksysteme im Verkehrswesen zu arbeiten. Die ASFINAG ist Gründungsmitglied des ATTC.

