Neuer Head of Product bei FINABRO

Neuzugang Matthias Heindl leitet das Produkt-Team des InsurTechs

Wien (OTS) - Matthias Heindl (42) ist seit 1. September 2022 neuer Head of Product bei FINABRO und ist damit für die Weiterentwicklung der digitalen Plattform des InsurTechs verantwortlich. Der erfahrene IT-Produktmanager bringt umfangreiches methodisches Wissen im Bereich der agilen Softwareentwicklung sowie langjährige Führungserfahrung im technischen Produktmanagement mit. Zuletzt hat er im Back-Office Bereich von Global Blue mehrere Produkt Management Teams geleitet. Frühere berufliche Stationen führten ihn unter anderem zu Siemens, Flughafen Wien sowie IBM. Darüber hinaus war er auch als Lektor an der Technischen Universität Wien tätig. Matthias Heindl folgt in dieser Position auf Fabian Otto, der Anfang Mai zum CXO (Chief Experience Officer) von FINABRO ernannt wurde.

„Ich freue mich, mit Matthias Heindl einen erfahrenen Head of Product für FINABRO gewonnen zu haben. Mit seinem Produktmanagement Know-how und IT-Background verbindet er wesentliche Fähigkeiten, um die Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform sowie die Professionalisierung unseres Produkt-Teams weiter voranzutreiben“, sagt Sören Obling, Gründer und Geschäftsführer von FINABRO.

„FINABRO ermöglicht mittels einer digitalen Lösung den einfachen und unkomplizierten Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Ich freue mich, durch den Ausbau der digitalen Plattform und Entwicklung neuer Features noch mehr Menschen dabei zu unterstützen, von einer bAV zu profitieren und so zur Lösung eines gesellschaftlich relevanten Problems – dem Pensionsproblem - beizutragen“, fasst Matthias Heindl seine neue Rolle als Head of Product bei FINABRO zusammen.



Pressefoto:

Matthias Heindl, Head of Product bei FINABRO
Fotocredit: Denise Tibitanzl

Fotocredit: Denise Tibitanzl



Sören Obling, Gründer und Geschäftsführer von FINABRO
Fotocredit: By Dominik

Fotocredit: By Dominik

Über FINABRO

FINABRO ist die digitale Plattform für den Vertrieb an Arbeitnehmer im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Das Unternehmen bietet Vermittlern (Maklern, Agenten, Ausschließlichkeitsvertrieb und Banken) eine professionelle digitale Unterstützung an, um mehr Arbeitnehmer zu erreichen, zu beraten und zu überzeugen. So werden die Komplexität und der Aufwand in der Einführung und Beratung für Vermittler minimiert. FINABROs Ziel ist, mithilfe der digitalen Lösung die Verbreitung betrieblicher Altersvorsorgeprodukte zu beschleunigen und somit einen Beitrag zur Stärkung der Pensionssysteme zu leisten. Mehr unter: www.finabro.com

