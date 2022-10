Living Positions im Odeon

Das neue Format „Living Positions“ bringt die international vielbeachteten Produktionen „Grace Note“ (2012) von Arturo Fuentes mit PHACE, Liquid Loft und Günter Brus von 20. bis 22. Oktober und „Running Sushi“ (2006) von Liquid Loft von 2. bis 5. November 2022 auf die Bühne des Odeon Theaters. Es gibt die einmalige Chance beide Performances wieder in Wien zu sehen. www.livingpositions.at

Living Positions bietet einen Einblick in das vielfältige Repertoire der Künstler*innen aus den Bereichen Tanz, Performance, Musik und Theater und bringt erfolgreiche Produktionen wieder auf die Bühne. „Das Publikum laden wir dazu ein, besondere, experimentelle, genreübergreifende Stücke neu zu entdecken. Wir freuen uns auf das Experiment“ so Chris Haring von Liquid Loft, einer der Initiatoren. „Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass einzigartige Performances öfter in Wien gezeigt werden können. Daher hat mir die Idee von Anfang an gut gefallen. Wir sind froh, dieses Format im Odeon etablieren zu können" ergänzt Max Kaufmann, der Leiter des Odeon Theaters.

GRACE NOTE / ARTURO FUENTES

mit PHACE, Liquid Loft, Günter Brus

Performance, zeitgenössischer Tanz, Musik

20., 21. und 22.10. 2022 | 20:00

RUNNING SUSHI/ LIQUID LOFT

Performance, zeitgenössischer Tanz

02., 03., 04. und 05. 11. 2022 | 20:00

Living Positions

Performing Arts Repertoire im Odeon

20.10. bis 5.11. 2022

1020 Wien, Taborstraße 10



Bilderdownload: https://bilderserver.skyunlimited.at/Living-Positions/#

www.livingpositions.at

www.odeon-theater.at

www.phace.at

