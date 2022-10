Johanniter suchen dringend ehrenamtliche Rettungssanitäter:innen

Die Johanniter in Orth an der Donau suchen Ehrenamtliche zur Unterstützung im Rettungswesen und laden Interessierte zum Infoabend ein.

Wien (OTS) - Ehrenamtliche sind eine wichtige Stütze im Rettungsdienst und Krankentransport. Vor allem an Wochenenden oder in den Nachtstunden aber auch als Bereitschaftsdienste werden Freiwillige gebraucht, um die Notfallversorgung der Gemeinden Orth an der Donau und der umliegenden Gemeinden zu gewährleisten. Daher suchen die Johanniter dringen Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Interessierte werden kostenlos zum/zur Rettungssanitäter:in ausgebildet und haben damit eine staatlich anerkannte Berufsausbildung in der Tasche. Der nächste Kurs für Ehrenamtliche startet im Jänner, er kann berufsbegleitend absolviert werden und findet abends und in Blockterminen an Wochenenden statt.

Weitere Informationen zu den Einsatzgebieten und Ausbildungsmöglichkeiten erhalten Interessierte beim Infoabend.

Infoabend zum Ehrenamt

10. November 2022, 19:00 Uhr

2304 Orth an der Donau, Kirchenplatz 1



Um Anmeldung wird gebeten:

Eva Zajicek

Mo-Fr 09:00-16:00

0676 83 11 21 53

eva.zajicek @ johanniter.at

Bitte bringen Sie einen gültigen 3-G Nachweis sowie eine FFP2 Maske zur Veranstaltung mit.

Als kleine Rettungsstation mit 4 Vollzeit und 2 Teilzeitkräften sind die Johanniter in Orth an der Donau mehr denn je auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen, um rund um die Uhr einsatzbereit zu sein. Mit insgesamt 1.714 Einsätzen legten die Sanitäter und Sanitäterinnen vergangenes Jahr 79.811 Kilometer zurück. Den überwiegenden Teil machten 1.064 Krankentransporte aus, dazu kamen 596 Rettungseinsätze und 54 Einsätze als First Responder. First Responder sind Ehrenamtliche, die in Notfällen parallel zur Rettung alarmiert werden, um eine rasche Versorgung zu gewährleisten.

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at