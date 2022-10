Klares Bekenntnis von Mikl-Leitner und Pernkopf zu Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer Energien ist Meilenstein für Niederösterreich

Als größter privater Stromerzeuger Österreichs begrüßt PÜSPÖK Weichenstellung für Energiezukunft Niederösterreichs.

Dass die politische Landesspitze in Niederösterreich ihre Verantwortung für die Versorgungssicherheit mit sauberer und günstiger Energie so deutlich dokumentiert hat, ist ein großes Hoffnungszeichen für die Bevölkerung und die Wirtschaft in Niederösterreich. Wir als Betreiber sind bereit, unseren Beitrag zu leisten Lukas Püspök, Geschäftsführer PÜSPÖK

Perchtoldsdorf (OTS) - Die gestrige Erklärung von Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf, den Ausbau aller Erneuerbaren Energien zu beschleunigen, ist ein Meilenstein in der Versorgung Niederösterreichs mit günstiger und sauberer Energie. Insbesondere für die zentralen Technologien der sauberen Stromerzeugung, Windkraft und Photovoltaik ist damit eine Basis für den dringend notwendigen raschen Ausbau geschaffen.

LH Mikl-Leitner und LHStv Pernkopf haben damit ein deutliches Signal an die Bürgerinnen und Bürger und die Gemeinden ausgesandt, mitzuhelfen, die Voraussetzungen für diesen Ausbau zu schaffen. Die gerade in Niederösterreich vorhandenen großen Potentiale, sowohl für Windkraft als auch für PV auf Dächern und Freiflächen, können somit einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zur Unabhängigkeit von fossilen Energielieferanten leisten. Dies ist umso wichtiger, als die große Mehrheit der Lieferanten von Öl und Gas autokratische Staaten sind und kurz-, mittel- und langfristig unsere demokratische Freiheit bedrohen.

Mit raschen Zonierungen für Windkraft und Photovoltaik und der Beschleunigung der Verfahren durch personelle Verstärkungen der zuständigen Behörden kann jetzt der angekündigte Turbo für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Niederösterreich in die Tat umgesetzt werden.

„Dass die politische Landesspitze in Niederösterreich ihre Verantwortung für die Versorgungssicherheit mit sauberer und günstiger Energie so deutlich dokumentiert hat, ist ein großes Hoffnungszeichen für die Bevölkerung und die Wirtschaft in Niederösterreich. Wir als Betreiber sind bereit, unseren Beitrag zu leisten“ , schließt Lukas Püspök, Geschäftsführer des größten privaten Stromproduzenten in Österreich, PÜSPÖK.

