Polaschek/Mikl-Leitner: Gratulation an Karl Fritthum zum neuen Landesbildungsdirektor Niederösterreichs

BM Martin Polaschek und LH Johanna Mikl-Leitner gratulieren Karl Fritthum zur Nachfolge von Johann Heuras als neuen Bildungsdirektor des Landes Niederösterreich

Wien/St.Pölten (OTS) - „Mit Karl Fritthum bekommt Niederösterreich einen neuen, engagierten Landesbildungsdirektor. Mag. Fritthum überzeugte bereits in seiner Funktion als Leiter des Präsidialbereichs der Bildungsdirektion Niederösterreich. Dort reüssierte er an der Spitze des Inneren Dienstes der Landesbildungsdirektion und war leitend für die Verwaltung von mehr als 24.000 Lehrerinnen und Lehrer im Land verantwortlich. Ich bin davon überzeugt, dass er seine neue Aufgabe als Bildungsdirektor des Landes Niederösterreich hervorragend erfüllen wird und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, betont Bildungsminister Martin Polaschek. Karl Fritthum wird die Funktion des niederösterreichischen Landesbildungsdirektors mit 1. November 2022 übernehmen. „Zugleich gilt mein Dank dem scheidenden Landesbildungsdirektor Johann Heuras. Johann Heuras stellte sich über Jahre verantwortungsvoll in den Dienst der Landesbildungsdirektion. Für sein Engagement, die hervorragende Zusammenarbeit und sein Engagement für die Lehrerinnen und Lehrer in Niederösterreich gilt ihm mein Dank und meine Anerkennung. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute“, so Bundesminister Polaschek.

„Zum ersten gilt mein besonderer Dank Johann Heuras, der nach seiner Lehrertätigkeit sowohl in Funktion als Bildungs-Landesrat, wie auch als Bildungsdirektor über 13 Jahre lang die Ausgestaltung und Organisation der Niederösterreichischen Bildungs-Landschaft maßgeblich mitgestaltet hat. Zum zweiten wünsche ich dem designierten Bildungsdirektor Karl Fritthum viel Erfolg in seiner neuen Verantwortung. Er kennt als langjähriger Leiter des Präsidialbereichs der Bildungsdirektion die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsanforderungen für die Bildungslandschaft in Niederösterreich wie seine Westentasche und somit wird die erfolgreiche Arbeit im guten Miteinander zwischen Lehrpersonal, Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie dem Land Niederösterreich nahtlos fortgesetzt werden können.“

