Adventskalender – Wiener Honig Advent

Zu Weihnachten ist die Freude besonders groß und die Adventzeit versüßt die Vorfreude auf Weihnachten zusätzlich.

Wien/Brandenberg (OTS) - Der Wiener Honig Advent - Adventskalender ist ein absolutes regionales Schmankerl. Dieser Adventskalender bietet hinter jedem Türchen ein besonderes Highlight aus einem Wiener Bezirk. Aus jedem einzelnen der 23 Wiener Bezirke ist jeweils ein Wiener Bezirkshonig im 30g-Glas zum Probieren in diesem einzigartigen Adventskalender enthalten. Und das 24ste Türchen bietet eine ganz besondere Überraschung. Gerade dies macht den Wiener Honig Advent - Adventskalender zu etwas so Besonderem. Ein geniales Geschenk, um sich selbst oder auch seinen Lieben eine Freude im Advent zu machen.

Design des Adventkalenders

Der Wiener Honig Advent - Adventskalender wird jährlich mit einem neuen, individuellen Design versehen. 2022 präsentiert sich der Adventkalender bunter als je zuvor. Ein Wimmelbild, gestaltet von Künstlerin Lisa Scherzer aka LIA, voller süßer Bienen, die Schlittschuh laufen, Weihnachtsbaum schmücken, Honigpunsch und Flug-Fashion am Adventsmarkt verkaufen und und und ...

Im Winter müssen die sonst so fleißigen Bienchen nicht arbeiten und haben dafür Zeit, sich am Adventmarkt zu tummeln, Ski zu fahren oder am Rentier zu reiten. Die Bienenbim bringt rechtzeitig zur Adventzeit die 23 Honige, um die Wartezeit bis das Christkind kommt etwas zu versüßen.

Adventskalender - Wiener Honig Advent kaufen

Der Adventskalender - Wiener Honig Advent von Wiener Bezirksimkerei ist hier erhältlich.

Adventskalender – Wiener Honig Advent kaufen

