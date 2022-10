AIRA Development Group launcht neuen Markenauftritt

AIRA Development Group schärft ihren Markenauftritt und präsentiert mit dem neuen Corporate Design einen Aufbruch in eine neue Ära.

Unser neuer Markenauftritt ist jetzt klarer und frischer und spiegelt die Dynamik, Innovation und Modernität des Unternehmens zu 100% wider. Der neue Claim bringt es auf den Punkt. Qualität und die perfekte Umsetzung bis ins kleinste Detail verbinden alles miteinander. Denn nur so schafft man einzigartiges Wohnen. Roman Ascherov, geschäftsführender Gesellschafter der AIRA

Wien (OTS) - Kurz vor dem 10-jährigen Firmenjubiläum präsentiert der Wiener Immobilienentwickler AIRA Development Group sein neues Corporate Design. Der neue Brandauftritt nutzt die Kraft der bestehenden Marke als Basis und entwickelt sie weiter. Die einstige Bildmarke der beiden As (Dreiecke) wird in den neuen Logoschriftzug integriert und dadurch Teil einer einzigartigen Typografie. Eine perfekte Versinnbildlichung des außergewöhnlichen Anspruchs von AIRA.

"Wohnen war noch nie so AIRA."

AIRA hat neue Blickwinkel und schafft durch Diese ganz besondere Immobilien und einzigartige Vollkommenheit. All das vereint der neue Claim „Wohnen war noch nie so AIRA.“ in sich. Auch die Farbwelt führt das vertraute Zwei-Farb-Schema der AIRA fort. Jedoch verabschiedet sich die AIRA bewusst vom klassischen Blau und setzt künftig auf die beiden Farben Xanadu Light und Onyx Black. Dadurch wird der individuelle Spirit des Unternehmens betont. Neugierde, Professionalität, Ehrgeiz, Kompetenz und Offenheit werden klar in den Vordergrund gerückt.

Über AIRA Development Group

Die AIRA Development Group ist eine erfolgreiche Unternehmensgruppe im Immobilienbereich. Mit dem Ziel neue Lebensräume zu schaffen, entwickelt AIRA hochwertige und innovative Neubau- sowie Sanierungsprojekte in Wien und Umgebung. Bestmöglicher Service steht dabei im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie. Mehr Informationen unter www.aira.at.

