Das Weltwirtschaftsforum fügt dem Global Lighthouse Network eine zweite SANY-Fabrik hinzu

Changsha, China (ots/PRNewswire) - CHANGSHA, China, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ – SANY Heavy Industry („SANY"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Herstellung hochwertiger Ausrüstung, verfügt nun über zwei zertifizierte Leuchtturm-Fabriken als Teil des angesehenen Global Lighthouse Network (GLN) des Weltwirtschaftsforums (WEF). Das Werk Nr. 18 im chinesischen Changsha ist nach der Bohrmaschinenfabrik von SANY in Peking die zweite zertifizierte Leuchtturm-Fabrik in der globalen Schwerindustrie.

Das GLN, das in Zusammenarbeit mit McKinsey ins Leben gerufen wurde, zeichnet Leuchtturm-Fabriken auf der ganzen Welt aus. Unter diesem Begriff versteht man Fabriken, die eine Vorreiterrolle in der digitalen Fertigung und der Globalisierung 4.0 einnehmen und die höchste Stufe der intelligenten Fertigung (IM) und Digitalisierung repräsentieren.

Als Reaktion auf die Herausforderungen der Zyklusschwankungen in der Schwerindustrie und der variantenreichen, aber kleinvolumigen Produktion von Schwerteilen ist es SANY gelungen, in vollem Umfang von einer flexiblen, automatisierten Produktion, künstlicher Intelligenz und skalierten IoT-Lösungen zu profitieren. So konnte das Unternehmen in seinem Werk Nr. 18 ein digitales und flexibles Fertigungssystem für Schwermaschinen aufbauen. Die Verbesserungen können sich sehen lassen: SANY konnte die Produktionskapazität um 123 Prozent steigern, die Produktivität um 98 Prozent erhöhen und die Herstellungskosten pro Stück um 29 Prozent senken.

„Es gibt nur zwei Leuchtturm-Fabriken in der globalen Schwerindustrie, und beide sind von SANY. Diese zweite Zertifizierung ist eine Anerkennung unseres Know-hows und zeigt unsere großen Erfolge in der modernen Fertigung und digitalen Transformation", so Xiang Wenbo, Vorstand von SANY Heavy Industry.

Im Juli dieses Jahres wurde SANY von der MIT Technology Review zu einem der „50 intelligentesten Unternehmen" ernannt, und sein Werk Nr. 18 erhielt den Titel der „intelligentesten" Leuchtturm-Fabrik für Schwermaschinen:

In dem 100.000 Quadratmeter großen Werk werden Pumpenwagen, Anhängerpumpen und auf Lastwagen montierte Pumpen hergestellt, deren Marktanteile in den vergangenen Jahren weltweit Spitzenwerte erzielten.

Die neun wichtigsten Fertigungsprozesse und 32 typischen Produktionsszenarien der Fabrik sind vollständig automatisiert.

Jede in der Fabrik hergestellte Pumpe wird von Beginn der Produktion an mit einer exklusiven „ID-Karte" versehen und während des gesamten Produktionsprozesses vom „Werksgehirn" namens MOM intelligent gesteuert. Die intelligente Fertigung zieht sich in diesem Werk durch alle Bereiche.

Der gesamte Zuschnitt und die Sortierung der Stahlplatten werden von KI-Robotern mit 3D-Visualisierung durchgeführt, was die Präzision auf 1 mm verbessert, den Zeitaufwand um 60 Prozent verkürzt und den Materialabfall um fast die Hälfte reduziert.

Die 1.540 Sensoren und 200 vollständig vernetzten Roboter, die in der gesamten Fabrik eingesetzt werden, erzeugen täglich über 30 TB an Big Data.

Mit Hilfe von Lichtbogenverfolgungstechnologie ermöglicht der 3,7 Meter lange und 2,6 Tonnen schwere Pumpenwagen-Drehtisch vorrichtungsfreies Greifen und Schweißen, was eine Neuheit in der Branche darstellt.

Seit dem Projekt um das Werk Nr. 18 in Changsha im Jahr 2020 hat SANY 500 Mio. Yuan (70,7 Mio. EUR) investiert und innovative Durchbrüche bei 55 Kerntechnologien erzielt.

Durch die Umstellung des Werks Nr. 18 in Changsha auf IM wurde die Produktionskapazität um 123 Prozent, die Personaleffizienz um 98 Prozent und die Gesamtautomatisierungsrate um 76 Prozent gesteigert, so dass dort verschiedene 263 Artikelnummern hergestellt werden können. Im Jahr 2021 erreichte der Pro-Kopf-Produktionswert der Fabrik 14,7113 Mio. Yuan (2,08 Mio. EUR) und der Pro-Quadratmeter-Wert 154.000 Yuan (21.777 EUR).

Die originellen technologischen und technischen Lösungen, die im Rahmen des Projekts um das Werk Nr. 18 in Changsha entwickelt wurden, haben sich in den 45 anderen SANY-Werken schnell durchgesetzt. Die 46 auf digitales Arbeiten umgestellten Fabriken bildeten die Blaupause für intelligente Fabriken im Rahmen der vierten industriellen Revolution und dehnten die IM gleichzeitig auf die vor- und nachgelagerten Glieder der industriellen Kette aus.

„SANY hat sich der digitalen und intelligenten Transformation von intelligenten Produkten, Fertigung und Betrieb durch kontinuierliche technologische Weiterentwicklung und Erfahrungsaustausch verschrieben. Wir streben danach, zur IM-Benchmark der globalen Baumaschinenindustrie zu werden", fügt Xiang Wenbo hinzu.

