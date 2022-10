CEM präsentiert die Zukunft des Mikrowellen-Aufschlusses

Matthews, North Carolina (ots/PRNewswire) - Die CEM Corporation, ein führender Anbieter von Probenaufbereitungssystemen, freut sich, das neue automatische Mikrowellen-Aufschlusssystem BLADETM vorstellen zu dürfen. Das BLADE-System macht die elementare Probenvorbereitung schnell, einfach, flexibel und leistungsstark. CEM hat 1985 das erste kommerziell erhältliche Mikrowellen-Aufschlusssystem auf den Markt gebracht und ist mit der Einführung von BLADE dabei, die Probenvorbereitung erneut zu revolutionieren.

„CEM ist ein wissenschaftsbasiertes Technologieunternehmen, das sich der Simplifizierung der Wissenschaft verschrieben hat. Die Leidenschaft von CEM ist es, Märkte mit innovativen Lösungen, die Geschwindigkeit und Einfachheit bieten, zu verändern. Wir gestalten Dinge schneller, einfacher und kleiner. Wir sind überzeugt, dass BLADE eine wirklich bahnbrechende Technologie ist, die die Welt der Mikrowellen-Aufschlüsse in den nächsten Jahren völlig verändern wird", so Mike Collins, Präsident und CEO von CEM.

Das BLADE-System wurde von Chemikern für Chemiker konzipiert. Durch die Kombination der erstklassigen technischen Fähigkeiten von CEM mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich des Mikrowellen-Aufschlusses hat CEM bei der Entwicklung dieser Technologie mit seinen Kunden zusammengearbeitet, und ein System entwickelt, das den Anforderungen der heutigen, stark frequentierten Elementanalyse-Labors entspricht. Vor diesem Hintergrund wurde BLADE so konzipiert, dass es die schnellsten Aufschlüsse aller Systeme der Welt bietet. Die hochreinen Quarzgefäße und die einfachen Schnappverschlüsse machen den Zusammenbau der Probenbehälter überflüssig und ermöglichen es den Laboren, die Proben in Sekundenschnelle für den Aufschluss vorzubereiten. Mit dem eingebauten Barcode-Scanner können Labore eine Probe von der Waage bis zur Analyse mühelos verfolgen.

Das BLADE-System basiert auf der Single Mode Cavity™ (SMC™)-Technologie, die die höchste Dichte an Mikrowellenenergie direkt auf die Probe fokussiert und so schnellere und vollständigere Aufschlüsse in wenigen Minuten ermöglicht. Das BLADE-System ist das einzige Aufschlusssystem mit kontinuierlicher sequentieller Automatisierung, das die Proben automatisch in die Kammer ein- und aus ihr ausschleust, was eine unterbrechungsfreie Probenverarbeitung und eine längere Betriebszeit des Geräts ermöglicht. Diese Technologiekombination ermöglicht es den Labors, Proben zu mischen und anzupassen und sie automatisch aufzuschließen, ohne dass ein Eingriff des Bedieners erforderlich ist.

Die CEM Corporation, ein privates Unternehmen mit Sitz in Matthews, North Carolina, ist ein führender Anbieter von Laborinstrumenten. Das Unternehmen unterhält Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Frankreich, Japan, Irland und Singapur sowie ein weltweites Netz von Vertriebspartnern. CEM designt und fertigt Systeme für Biowissenschaften, analytische Labors und Verarbeitungsanlagen weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in vielen Branchen wie der Pharma-, Biotech-, Chemie- und Lebensmittelindustrie sowie in der akademischen Forschung eingesetzt.

