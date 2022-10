AVISO: Pressekonferenz zur Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag 2022

Wien (OTS) - Am Freitag, den 21. Oktober 2022, findet die Pressekonferenz zur Informations- und Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres anlässlich des Nationalfeiertages statt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Brigadier Kurt Wagner werden zusammen mit den Regisseuren Stefan Ruzowitzky und Kurt Pongratz am Heldenplatz das geplante Programm zum Nationalfeiertag 2022 präsentieren.

Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 20. Oktober 2022, 17:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1905 bzw. presse-wien@bmlv.gv.at, ersucht.

Ablauf:

10:00 Uhr Frühstück für Medienvertreterinnen und -vertreter

11:00 Uhr Beginn Pressekonferenz

11:30 Uhr Ende Pressekonferenz

Zeit & Ort:

Ab 10:00 Uhr, Pressezentrum am Wiener Heldenplatz, 1010 Wien.

Akkreditierungen zur Informations- und Leistungsschau

Akkreditierungen sind ab 21. Oktober 2022 bis 25. Oktober 2022 täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Pressezentrum am Wiener Heldenplatz erhältlich. Zusätzlich können Sie uns eine Kopie ihres Presseausweises via E-Mail an presse-wien@bmlv.gv.at zukommen lassen und wir hinterlegen ihre Akkreditierung bis 26. Oktober 2022, 09:00 Uhr.

Alle gesammelten Daten werden unmittelbar nach der Informations- und Leistungsschau gelöscht. Am 26. Oktober 2022 werden keine Akkreditierungen ausgestellt.

