FPÖ-Angerer: Unter SPÖ-Landeshauptmann Kaiser residieren Asylwerber wie Könige!

Milliarden für die eigene Bevölkerung statt „All Inclusive“ für Asylwerber und Sozialtouristen – FPÖ fordert absoluten Asylstopp

Klagenfurt (OTS) - Scharfe Kritik an Landeshauptmann Peter Kaiser übt heute der Kärntner FPÖ-Parteichef NAbg. Erwin Angerer nachdem bekannt wurde, dass in Kärnten 60 Asylwerber, darunter 50 alleinstehende Männer, im 4-Sterne-Hotel Nockalm in der Innerkrems untergebracht wurden. „Unter SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser residieren Asylwerber wie Könige. Für den Wellnessbereich samt Sauna und Pool im 4-Sterne-Hotel sind diese Sozialtouristen dem Landeshauptmann sicher dankbar. Bei den eigenen Kärntnern wird es inzwischen aber kalt in den Wohnungen, die können davon nur träumen“, kritisiert Angerer.

Laut Medienberichten hat die zuständige SPÖ-Landesrätin mit dem Besitzer des 4-Sterne-Hotels einen unbefristeten Vertrag über das Betreiben eines Asylquartiers abgeschlossen. „Ja geht’s der SPÖ noch gut? Viele Kärntner wissen heute nicht mehr, wie sie sich das tägliche Leben, den Treibstoff, den Strom oder das Heizen noch leisten können, aber der Landeshauptmann kümmert sich lieber um ´standesgemäße´ Unterkünfte für illegale Migranten. Ein Landeshauptmann hat sich um die eigene Bevölkerung zu kümmern und nicht um das Wohlergehen illegaler Zuwanderer aus Syrien, Afghanistan, Marokko oder Indien!“, betont der FPÖ-Chef.

„Die Bundesregierung und SPÖ-Kaiser müssen ihre Politik der offenen Grenzen sofort beenden und sich um die Anliegen der Österreicher kümmern. Jeder illegale Einwanderer kann bei uns über die Grenze und hier das Zauberwort ´Asyl´ rufen. Wir brauchen die Milliarden heute mehr denn je für die eigene Bevölkerung statt für den ´All Inclusive´-Aufenthalt von Asylwerbern und Sozialtouristen“, so Angerer abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404