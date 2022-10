Wenn zwei (und mehr) sich finden: Romantisches „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffelfinale am 20. Oktober

Erstmals verliebten sich zwei Kandidaten ineinander, ein Pärchen sagte ja

Wien (OTS) - „Die Bilanzsendung ist auch für mich immer ein besonderes Vergnügen. Dieses Jahr erzählen sechs ganz unterschiedliche Paare von ihrer neuen Liebe. Das ist natürlich wunderbar“, freut sich die „Kupplerin der Nation“, Nina Horowitz, über das Finale der heurigen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2. Zum Abschluss jeder Staffel des Kulturformats, in diesem Fall der bereits 26. Saison, wird traditionell Resümee gezogen. Dazu besuchte die Interviewerin und Gestalterin mit ihrem Team mitwirkende Kandidatinnen und Kandidaten früherer Ausgaben in ganz Österreich und sprach mit ihnen über die Erfolge ihrer Partnersuche. Wie ging es nach der Sendung weiter? Wer wurde von Zuschriften überschüttet? Wer hat die große Liebe gefunden? Gibt es gemeinsame Pläne für die Zukunft und kam es vielleicht sogar zu „Heiratssachen“? Im Staffelfinale erzählen exemplarisch insgesamt sieben ehemalige Singles – aus Vorarlberg, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark –, wie es ihnen ergangen ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der TV-Reihe verliebten sich eine Kandidatin und ein Kandidat ineinander: Die ehemalige Swingerclub-Besitzerin Gina aus Niederösterreich und der pensionierte Wiener Finanzdirektor Siegfried sind seit diesem Sommer ein leidenschaftliches Liebespaar. Auch eine Hochzeit darf nicht fehlen: Der oberösterreichische Busfahrer Fritz und seine Salzburger Traumfrau Andrea sagten „Ja“.

Alle Love-Storys im Überblick:

Heli, 65-jähriger pensionierter Zuckerbäcker aus Vorarlberg, wünschte sich im September 2021 bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ eine Frau, die genauso humorvoll ist wie er selbst: „Ich bin tippi-toppi. Ich bin der Heli, der Galoppi!“ Sprüche wie diese macht der ehemalige Kandidat gern, um zum Beispiel die Stimmung bei diversen Runden aufzulockern, wie er im ersten Interview verriet. Er lieferte damals auch eine Kostprobe seiner DJ-Künste, doch zeigte er im Porträt nicht nur seine lustige Seite. Heli fühlte sich auch allein: „Beim Fernsehen, oder wenn ich ein Gläschen Wein am Balkon trinke, da spüre ich die Einsamkeit.“ Eine neue Frau wäre in seinen Leben wichtig, da war sich der Vorarlberger sicher! Und siehe da, Amor meinte es gut mit ihm und er lernte über die Sendung seine Conny kennen. Seit Oktober 2021 sind die zwei ein Herz und eine Seele. „Ein Tag ist schöner als der andere“, erzählt die Auserwählte mit strahlenden Augen im Interview. Als sie Heli im Fernsehen gesehen hat, war sie bereits zweieinhalb Jahre verwitwet. Deshalb war sie auch wieder bereit für die Liebe. Und die ist jetzt da, um zu bleiben!

Gina, 72, ehemalige Swingerclub-Betreiberin aus Niederösterreich, und Siegfried, 78-jähriger pensionierter Finanzdirektor aus Wien, suchten beide diesen Sommer in unterschiedlichen Folgen der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ nach einem neuen Herzblatt. „Ich wünsche mir einen charmanten, netten Mann, der für mich da ist“, schilderte die lebenslustige Kandidatin in ihrem ersten Interview im Juli dieses Jahres. Siegfrieds seligster Wunsch war eine liebevolle Partnerin, „gebildet, intelligent, anschmiegsam und kuschelig“, wie der Wiener es in seinem „Liebesg’schichten“-Porträt im August formulierte. Auch das sexuelle Feuer sollte bei der neuen Partnerin nicht erloschen sein. Mittlerweile haben sich die beiden ehemaligen einsamen Herzen verliebt. Und zwar ineinander! „Ich habe Gina gesehen und sie sofort wunderbar gefunden. Sie ist eine Frau mit Format. Eine Lady. Sie ist die Traumfrau, die ich immer gesucht habe“, schwärmt Siegfried über seine neue Liebe. Auch Gina berichtet beim gemeinsamen Interview in ihrem prunkvoll eingerichteten Haus in Niederösterreich mit leuchtenden Augen: „Ich kann Siegfried nur zustimmen. Ich habe meinen Traumprinzen gefunden.“ An Ginas ehemaligem Beruf findet Siegfried übrigens nichts Anstößiges. Ganz im Gegenteil! Die beiden planen schon gemeinsame Ausflüge in den Swingerclub. Partnertausch nicht ausgeschlossen! „Wenn das manche Menschen nicht verstehen, kümmert mich das nicht. Es ist meine Angelegenheit, wie ich lebe“, erklärt der Frischverliebte selbstbewusst.

Walter, 68, Außendienstmitarbeiter i. R. aus Niederösterreich, fand im Juli 2021, eine Frau darf gern etwas mollig sein. „Ich will beim Umarmen nicht gleich die Knochen spüren“, präzisierte er seine Sehnsüchte im ersten Gespräch mit Nina Horowitz. Er wünschte sich damals eine Partnerin, mit der er „durch dick und dünn gehen kann“. Für Liebesfilme konnte sich der romantische Ex-Single auch begeistern. Über die Sendung suchte Walter eine Frau, „in die ich mich richtig verlieben kann“. Insgesamt 80 Zuschriften bekam der Kandidat, der sicher viele Damen mit einem eigens komponierten Lied begeistern konnte. Jetzt singt er nur noch für seine Auserwählte Sabine! Mittlerweile wohnen die beiden sogar schon gemeinsam. „Es ist einfach schön zu zweit und ich möchte das nicht mehr missen“, erzählt Sabine im gemeinsamen Interview strahlend. Walter hatte früher Gemüse nicht rasend gern am Speiseplan. „Aber“, lacht er vergnügt, „jetzt esse ich sogar Brokkoli-Röslein. Weil Sabine sie so fantastisch mit Knoblauch zubereitet.“ Das muss wahre Liebe sein!

Flo, 45, Fitnesstrainer aus Wien, war bereits 2008 bei Elizabeth T. Spira als Teilnehmer bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ dabei. 2020 hat er sich wieder beworben und machte sich gemeinsam mit Nina Horowitz noch einmal auf die Suche nach seinem Traummann: „Nach all den Jahren bin ich wieder bei euch gelandet, um endlich einen g’scheiten Herrn zu finden“, schmunzelte er schon vor zwei Jahren im Interview. „Mir ist nicht wichtig, dass er ein Muskelpaket ist. Aber dass er auf seinen Körper schaut. Ich stehe bei Männern auf eine Kombination aus Muskeln und Wampen“, konkretisierte der ehemalige Single seine Vorstellungen. Direkt nach der Ausstrahlung sah der Deutsche Bilo den Sendungsbeitrag vom feschen Flo und schrieb ihn an. „Wir haben damals sehr nett hin und her geschrieben, leider brach der Kontakt ab“, erzählt Flo. Vor ein paar Monaten gab sich der junge Mann aus Frankfurt dann aber doch noch einen Ruck, meldete sich wieder bei Flo und es funkte endgültig zwischen den beiden. „Mittlerweile sind wir ein Paar und Bilo zieht sogar zu mir nach Wien.“ „Ich freue mich wahnsinnig auf unser neues Leben!“, schildert der Auserwählte im Gespräch. Für Langzeitsingle Flo ist das Zusammenziehen ein großer Schritt, aber der richtige, wie er betont. „Wir haben dieselben Vorstellungen von einer Beziehung. Für uns beide ist zum Beispiel Monogamie sehr wichtig.“ Und auch sonst sind sich die zwei Männer einig. Und sind also nicht zu stoppen!

Charly, 71-jähriger Bauführer i. R. aus der Steiermark, hat den Rat seiner Hausärztin befolgt, die ihm eine ganz bestimmte Medizin verschrieben hatte: „Bewirb dich endlich bei den ‚Liebesg’schichten‘!“ Gesagt, getan. Im Sommer 2021 wollte der Pensionist seinen Status in Liebesdingen endlich von „single“ in „verliebt“ ändern. Seine zukünftige Partnerin sollte viel Humor haben: „Denn sonst wird das nichts“, erzählte der Kandidat überzeugend. Eine Frau, die – wie er – FKK mag, das wünschte sich der lustige Steirer in seinem Porträt. „Es wäre ja möglich, dass irgendjemand in der Weltgeschichte herumsaust, der genauso irre ist wie ich.“ Und voila, Cupidos Pfeil traf ins Schwarze! Charly fand seine Annemarie. „Auch meine Hausärztin freut sich!“, erzählt er mit einem Schmunzeln bei seinem zweiten Interview. Seit September 2021 sind er und sein Herzblatt schon ein Paar. Auch zum Fischen und FKK-Baden begleitet seine neue Frau ihn gern. Für Annemarie brachten die „Liebesg’schichten“ sogar schon zum zweiten Mal Erfolg. 2018 lernte sie über die Sendung den Kandidaten Franz kennen, dem sie damals einen Brief schrieb und mit dem sie schließlich zweieinhalb Jahre eine Beziehung führte. Man trennte sich im Guten, berichtet Annemarie im Gespräch. „Glück gehabt!“, meint Charly, der jetzt mit einem großen Lächeln im Gesicht neben ihr sitzen darf, weil sie auch ihm geschrieben hat. Jetzt passt einfach alles! Charly ist sich sicher: „So ein Glück hat man nicht oft im Leben.“

Fritz, 54-jähriger Buschauffeur aus Oberösterreich, versuchte im Juli 2018 mit der Unterstützung von Elizabeth T. Spira, eine neue Partnerin zu finden. „Ich suche eine wunderbare, bezaubernde Frau“, gab er damals zu Protokoll. Schlank sollte die Auserwählte sein und gern auch so sportlich wie er selbst. Der sympathische Mühlviertler bekam mehr als 100 Zuschriften von interessierten Damen und fand – wenige Monate später – auch wirklich seine große Liebe: die Salzburgerin Andrea. „Wir lieben die gleichen Sportarten, sie ist auch Extremsportlerin wie ich und ich bin irrsinnig verknallt in sie“, schwärmte der Mühlviertler vor drei Jahren. Diesen Sommer heirateten Fritz und seine Andrea! Und das „Liebesg’schichten“-Team durfte mit der Kamera dabei sein. „Es war wirklich der schönste Tag in meinem Leben!“, erzählt die Frischangetraute. „Besser kann man es nicht erwischen: Traumwetter, Traumgäste, Traumstimmung!“, präzisiert Fritz. Weil Andrea keinen Schmuck trägt, haben die beiden beschlossen, sich Ringe auf die Ringfinger tätowieren zu lassen. Und das, obwohl Fritz vorm Tätowieren eine Heidenangst hat. Aber was tut man nicht alles für die große Liebe!

Die 26. Staffel „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV.

Nach der TV-Ausstrahlung ist die Sendung sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. 3sat zeigt das Staffelfinale am Samstag, dem 22. Oktober, um 10.45 Uhr.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at), ebenso wie die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ von 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

