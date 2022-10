REMINDER: Virtuelles Pressegespräch im Vorfeld des PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialogs

„Seltene Erkrankungen: Nachhaltige Versorgung der Patient:innen in Krisenzeiten. Sind Innovation, Standort und langfristiger Zugang in Gefahr?“

Wien (OTS) - COVID-19, Energie, Klima und Inflation: Gleich mehrere Krisen wirken sich negativ auf die medizinische Versorgung in Österreich aus. Ganz besonders gilt das für den Bereich der seltenen Erkrankungen.

Wie lässt sich gegensteuern? Wie können mehr Forschung und innovative Therapieoptionen dazu beitragen, Probleme und Gefahren in der Gesundheitsversorgung zu überwinden? Und wo liegt der Konnex zwischen Forschung und Zugang zu (neuen) Therapien?

Im Rahmen unseres virtuellen Pressegesprächs am 19.10.2022 von 10:00 bis 10:45 Uhr haben Sie als Medienvertretende die Möglichkeit, dazu mit folgenden Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen:

Univ.-Prof. Lukas A. Huber, M.D. , Leiter der Division für Zellbiologie und Direktor am Biozentrum | Medizinische Universität Innsbruck

, Leiter der Division für Zellbiologie und Direktor am Biozentrum | Medizinische Universität Innsbruck Mag. Elisabeth Weigand, MBA , Geschäftsführung | Pro Rare Austria

, Geschäftsführung | Pro Rare Austria Dr. Silvia Nanz, Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases

Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases Dr. Maria Kletečka-Pulker, Stv. Institutsvorständin und Geschäftsführerin des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin | Universität Wien

Moderation des Pressegesprächs: Peter Richter, PHARMIG

Datum: 19.10.2022, 10:00 Uhr, via Microsoft Teams

Dauer: ca. 45 Minuten



Anmeldungen bitte bei Peter Richter unter peter.richter@pharmig.at. Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. Gerne können Sie bereits im Vorfeld Ihre Fragen zum oben genannten Themenkreis schicken!

Sie sind herzlich eingeladen, darüber hinaus auch an der Veranstaltung teilzunehmen, die ab 16:00 Uhr stattfindet.

Über die PHARMIG ACADEMY: Die PHARMIG ACADEMY ist das Aus- und Weiterbildungsinstitut der PHARMIG, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Sie bietet Seminare, Lehrgänge und Trainings zu allen Themen des Gesundheitswesens. Das Angebot orientiert sich an aktuellen Entwicklungen und richtet sich an alle, die Interesse am Gesundheitsbereich haben bzw. darin tätig sind. Das Format des RARE DISEASES DIALOG bietet allen Betroffenen, Interessierten und relevanten Akteuren eine offene Diskussionsplattform zu aktuellen Themen im Bereich der seltenen Erkrankungen.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige, parteipolitisch unabhängige Interessenvertretung der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Die rund 120 Mitgliedsunternehmen (Stand Oktober 2022) mit ca. 18.000 Mitarbeitern decken den heimischen Arzneimittelmarkt zu gut 95 Prozent ab. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

