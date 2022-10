Eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit: „A Plague Tale: Requiem - Cloud Version" erscheint am 18. Oktober auf Nintendo Switch™

Tokio (ots/PRNewswire) - Ubitus K.K. (im Folgenden „Ubitus ), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Gaming-Lösungen, half Asobo Studio und Focus Entertainment bei der Veröffentlichung von A Plague Tale: Innocence - Cloud Version auf Nintendo Switch™ im Jahr 2021. Und jetzt unterstützt Ubitus auch die Fortsetzung – A Plague Tale: Requiem - Cloud Version für Nintendo Switch. Die Switch-Spieler in Nordamerika, Japan, Korea und ausgewählten Ländern in Europa werden die spannende Fortsetzung gleichzeitig mit anderen Plattformen am 18. Oktober erleben können.

Tauchen Sie ein in die Fortsetzung des preisgekrönten Titels „A Plague Tale: Innocence" Der Vorgänger, A Plague Tale: Innocence, wurde von der Kritik gelobt für sein fesselndes Abenteuer von Amicia und ihrem kleinen Bruder Hugo, die sich im mittelalterlichen Frankreich dunklen Mächten stellen. Nach der gleichen Erfolgsformel verspricht A Plague Tale: Requiem die Fortsetzung der Geschichte der Geschwister mit einer neuen, zu Herzen gehenden Reise mit umfangreich verbesserten Grafiken und noch mehr Gameplay-Optionen. Die Cloud-Gaming-Lösung von Ubitus ermöglicht es, den Spielern von Nintendo Switch diese Spannung ab dem ersten Tag zu liefern, wenn das Spiel auf den Markt kommt. Kein Warten auf lange Downloads, einfach anklicken und spielen.

„Als Gamer bin ich begeistert zu sehen, dass A Plague Tale zum Nintendo eShop kommt. Gleichermaßen ist Ubitus erfreut, Asobo Studio und Focus Entertainment dabei zu unterstützen, ihr Meisterwerk wieder auf Nintendo Switch herauszubringen. Dies ist ein Vertrauensvotum aus jeder Zusammenarbeit, dass Cloud-Gaming die Zukunft ist", kommentierte Wesley Kuo, CEO von Ubitus.

* Nintendo Switch™ ist eine Marke der Nintendo Co. Ltd.

Über Focus Entertainment Focus bietet Spielern auf der ganzen Welt brandneue und einzigartige Erlebnisse. Unsere redaktionelle Richtlinie zeichnet sich durch innovative Konzepte, innovatives Gameplay und originelle Welten aus, die die Grenzen von Videospielen überschreiten.

Weitere Informationen auf der Website: www.focus-entmt.com

Über Asobo Studio Asobo Studio ist ein französisches Videospielstudio mit Sitz in Bordeaux. Es beschäftigt 260 Entwickler, die neben anderen Projekten mit hochmoderner Technologie an „Microsoft Flight Simulator" und „A Plague Tale: Requiem" arbeiten.

Weitere Informationen auf der Website: https://www.asobostudio.com

Über Ubitus Ubitus betreibt mit seiner patentierten GameCloud-Technologie die weltweit beste Cloud-Gaming-Plattform. Nutzer können das AAA-Gaming-Erlebnis auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, Smart TVs und PCs entweder über mobiles oder Festnetz-Breitbandinternet genießen. Ubitus ist in der Lage, interaktive Medieninhalte mit immersiver Erfahrung auf mehreren Geräten für Plattformbetreiber und Entwickler von digitalen Inhalten zu streamen, um die Popularisierung des Metaversums mit einer Vielzahl von Anwendungen zu beschleunigen.

pr @ ubitus.net

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Tel.: +81-3-6435-3295 (Tokio) / +886-2-2717-6123 (Taipeh)

pr @ ubitus.netGeschäftliche Anfragen: contact @ ubitus.net

View original content:www.prnewswire.com/news-releases/eine-weitere-erfolgreiche-zusammenarbeit-a-plague-tale-requiem---cloud-version-erscheint-am-18-oktober-auf-nintendo-switch-301650261.html