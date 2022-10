Franz Schnabl für sofortige Einführung einer Sonderquote für ausländische PflegehelferInnen

Massive Widersprüche in den Aussagen des SPÖ-NÖ Vorsitzenden

St. Pölten (OTS) - „Es ist bedenklich, dass Franz Schnabl in einen Wahlkampffrühstart mit Udo Landbauer verfällt. Klar aber ist: Wer Wahltaktik den Vorzug vor Sachpolitik und der eigenen Glaubwürdigkeit gibt, schadet dem Land und sich selbst“, verweist VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner auf massive Widersprüche in den Aussagen Franz Schnabls.

Franz Schnabl: Zur Vermeidung von Engpässen an qualifiziertem Pflegepersonal schlägt Schnabl Sonderquoten zur Beschäftigung ausländischer ArbeitnehmerInnen vor: (…) samariterbund.net, 10.8.2006

Franz Schnabl: Sofortige Einführung einer Sonderquote für ausländische PflegeheferInnen [sic!]. (…) OTS, 14.8.2006

Franz Schnabl: „(…) sowie die sofortige Einführung einer Sonderquote für ausländische PflegehelferInnen" OTS, 29.8.2006

Franz Schnabl: „Wir sind nicht für plakative Schnellschüsse zu haben, die aus immer ferneren Ländern die Pflegekräfte importieren wollen“ APA, 17.10.2022

„In ganz Österreich werden gut ausgebildete ausländische Fachkräfte gesucht und entsprechende Maßnahmen gesetzt. Unter anderem durch SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker in Wien oder seiner Kollegin Hagenauer in Salzburg. Aber auch in Oberösterreich, Burgenland, Vorarlberg oder von privaten Trägern“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und betont abschließend: „Das ist auch notwendig um unser Pflegepersonal vorausschauend mit zusätzlichen Kräften zu unterstützen und damit die Pflege in Niederösterreich auch für die Zukunft verantwortungsvoll abzusichern.“

