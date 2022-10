Jetzt neu: Dreh und Trink Party

Erfrischt, sprudelt und macht alkoholfrei glücklich.

Mit Dreh und Trink Party gibt es jetzt einen Grund mehr, um zu besonderen Anlässen anzustoßen. Schmeckt gut, macht Spaß, erfrischt und ist spritzig – und das alles natürlich ohne Alkohol.

Die Dreh und Trink Familie hat Zuwachs bekommen: Dreh und Trink Party ist das neue alkoholfreie, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränk aus dem Hause Klosterquell. Frei von Süßstoffen, fruchtig und erfrischend in den Geschmacksrichtungen Kirsche und Apfel, ist es ab sofort im Handel erhältlich. Neu ist auch die Größe, denn Dreh und Trink Party gibt es als 750ml Flasche. Als ideale Ergänzung des Markenportfolios von Dreh und Trink, nahe am Markenkern, ist Dreh und Trink Party die perfekte Erweiterung im Kindergetränke-Segment.

Mag. (FH) Kurt Hofer, Geschäftsführer Klosterquell: „Nach knapp 50 Jahren bringen wir mit Dreh und Trink Party ein Produkt auf den österreichischen Markt, das perfekt zu unserem Markenkern Spiel, Spaß und Freude passt. Dreh und Trink Party ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das Kindern und Erwachsenen viel Freude bereiten wird.“

Dreh und Trink ist Kindheit, Unbeschwertheit und Belohnung, die Klein und Groß sich bewusst gönnen. Momente des Glücks und des Miteinanders sind zu jeder Zeit wichtig. Fröhliche, unbeschwerte Augenblicke, gemeinschaftlich verbunden mit Familie und Freunden – dafür steht Dreh und Trink. 1973 hat KmR Ing. Kurt Hofer sen. in Gutenstein am Schneeberg die Firma Klosterquell gegründet und sein erstes Dreh und Trink abgefüllt. Sein Sohn Mag. (FH) Kurt Hofer hat diesen kleinen Betrieb zu einem international agierenden Familienunternehmen ausgebaut, das mittlerweile mit der Marke Dreh und Trink Kinder in über 30 Ländern weltweit glücklich macht.

Jeder Schluck Dreh und Trink beginnt mit einem Erfolgserlebnis für die Kleinsten, denn sie können mit dem Dreh ihr buntes Vergnügen selbst öffnen. Die Größeren haben nun mit Dreh und Trink Party das perfekte Getränk zum Feiern. Nach dem Dreh und Trink Eis ist nun Dreh und Trink Party eine weitere Innovation von Klosterquell. Vertriebschef Jonas Smietana: "Dreh und Trink verbindet man in Österreich mit schönsten Familienmomenten. Zum Feiern werden jedoch prickelnde Getränke bevorzugt, deshalb sollte Trink Party in keinem Geschäft mehr fehlen.“

