Kronprinz Muhammad Bin Salman telefoniert mit Präsident Selenskyj

Wien (OTS) - Prinz Muhammad Bin Salman Bin Abdulaziz, Kronprinz des Königreichs Saudi Arabien und Ministerratspräsident, führte heute ein Telefonat mit dem Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj.

In diesem Gespräch beglückwünschte Selenskyj den Kronprinzen zu seiner Ernennung zum Ministerratspräsidenten und dankte ihm für die Stimme Saudi Arabiens für eine Verurteilung von Russlands Annexion der Ukraine und der Erklärung ihrer Ungültigkeit in der rezenten Resolution der UN-Generalversammlung.

Kronzprinz Muhammad Bin Salman erklärte, dass das Königreich der UN-Resolution aus der Überzeugung heraus zustimmte, dass die Grundprinzipien der UN-Charta und des internationalen Völkerrechts sowie die Souveränität eines jeden Staates gewahrt werden müssen, zusätzlich zu einer guten Nachbarschaft zwischen den Staaten und einer friedvollen Lösung von Konflikten.

Selenskyj hingegen, bedankte sich für die Bereitschaft des Kronprinzen zur Weiterführung seiner Vermittlungsbemühungen für eine friedliche Lösung des Konftlikts. Zudem drückte er seine Dankbarkeit und Wertschätzung für das Königreich für seine humanitären Hilfsleistungen an die Ukraine im Wert von $400 Mio. aus, die zur Linderung des Leids der Bevölkerung in dieser schweren Krise beitragen würden. Diese zeugten von der saudischen Freundschaft und würden vom ukrainischen Volk – so Selenskyj – nie vergessen.

Am Ende des Telefonats betonte Kronprinz Muhammad Bin Salman die unterstützende Haltung des Königreichs für alle Maßnahmen zu einer Deeskalation des Konflikts; Darüberhinaus auch die anhaltende Bereitschaft des Königreichs zur weiteren Vermittlung zwischen beiden Parteien.

