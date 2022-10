AVISO PK: Ausbildung von Fachkräften im Tourismus – neuer Studiengang und Career Day an der Modul University Vienna

Fachkräftebedarf: BM Martin Polaschek, Vizerektorin Sabine Sedlacek und Dekanin Marion Garaus präsentieren Maßnahmen in der hochschulischen Weiterbildung und neuen Studiengang

Wien (OTS) - Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek, Vizerektorin Sabine Sedlacek und Dekanin Marion Garaus laden Medienvertreterinnen und –vertreter herzlich am 19. Oktober 2022, um 14 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz und einem anschließenden Rundgang am Campus der Modul University Vienna ein. Dabei werden einerseits der neue Studiengang „Bachelor Professional (BPr) in Hotelmanagement“ und andererseits weiterführende Maßnahmen zum Fachkräftebedarf präsentiert. An diesem Tag findet der Career Day an der Modul University Vienna statt. Bundesminister Polaschek, Vizerektorin Sedlacek und Dekanin Garaus werden im Zuge des Rundgangs die Workshops des Career Days besuchen und sich vor Ort mit den Fachkräften von morgen austauschen.

Termin für Medien:

GEMEINSAME PRESSEKONFERENZ UND RUNDGANG mit Bildungs-, Wissenschafts-und Forschungsminister Martin Polaschek, Vizerektorin Sabine Sedlacek und Dekanin Marion Garaus

Wann: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 14 Uhr

Ort: Modul University Vienna, Am Kahlenberg 1, 1190 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Jilly

Pressesprecher des Bundesministers

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

+43 1 53120 – 5025

andreas.jilly @ bmbwf.gv.at