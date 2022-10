Hi! Wir sind LIMESODA und haben den Sonderpreis für Nachhaltigkeit des iab webAD geholt

Das interactive advertising board austria zeichnet die nachhaltige Arbeit unserer Webagentur aus.

Wien (OTS) - Am 13. Oktober fand in den Wiener Marxhalle die iab webAD Gala statt. Dort ehrte die Interessenvertretung der österreichischen Digitalwirtschaft herausragende Arbeiten in Onlinewerbung und -marketing. LIMESODA wurde mit dem erstmals vergebenen Sonderpreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Der Sonderpreis, den iab austria mit dem “Standard” und der ESG Transparency Initiative “Jetzt tun” vergab, würdigt Umweltschutz, Ressourcenschonung und soziale Gerechtigkeit. Dafür kamen Unternehmen infrage, die einen konkreten Maßnahmenplan mit überprüfbaren Kennzahlen vorlegen konnten. Hier konnten wir mit einem ganzheitlichen Verbesserungsansatz überzeugen.

LIMESODA hat die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen schon vor längerer Zeit in die Firmenstrategie aufgenommen. Geschlechtergleichheit, bezahlbare und saubere Energie sowie nachhaltiger Konsum sind nur drei davon. Dazu erfüllen wir 50 Kriterien der Global Reporting Initiative. Alle Kennzahlen werden jährlich in einem Nachhaltigkeitsbericht online veröffentlicht. Für die Maßnahmen im sozialen Bereich wurden wir schon mehrmals als familienfreundliche Arbeitgeberin ausgezeichnet.

Nachhaltiges Handeln nützt den Menschen und der Umwelt. Das zahlt sich immer aus. Wir versuchen, unsere Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen. Der Sonderpreis für Nachhaltigkeit ist ein zusätzlicher Ansporn, hier nicht locker zu lassen , sagt LIMESODA-Geschäftsführer Philipp Pfaller.

Limefacts

LIMESODA ist eine Digitalagentur mit ~50 Mitarbeiter:innen in Wien, Linz und St. Pölten. LIMESODA macht E-Commerce, Social Media, Content Creation, Webdesign und Online-Marketing.

LIMESODA trägt das staatliche Gütesiegel für familienfreundliche Unternehmen und ist nationaler und Wiener Champion für betriebliche Gesundheitsförderung

LIMESODA hat fünf UN-Entwicklungsziele als besonders relevant definiert und reportet 50 ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance).

LIMESODA is hiring!

