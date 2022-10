Franz Nagelseder ist neuer Vorsitzender von KIWANIS Österreich

KIWANIS Österreich bedankt sich bei seinem Amtsvorgänger Dr. Gernot Unterfurtner für die erfolgreiche Arbeit.

Wien (OTS) - Der „Immediate Past Governor“ Unterfurtner kann auf erfolgreiche 12 Monate Arbeit für KIWANIS zurückblicken. In seiner Amtszeit als Governor wurden zahlreiche Projekte zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher umgesetzt. Neben der monetären und organisatorischen Unterstützung der Special Olympics im Burgenland wurden etwa auch den Opfern des Unwetters in Arriach/Kärnten geholfen. „Besonders stolz bin ich auf unser Engagement bei der Hilfe ukrainischer Kinder und Jugendlicher in Not“, so der scheidende Governor. „Uns ist es nicht nur gelungen, gemeinsam mit Agrana mehr als 6,5 Tonnen an Kinder- und Säuglingsnahrung für ukrainische Flüchtlinge bereitzustellen und zu verschicken, wir haben auch zwei Mal dafür gesorgt, dass Kinder und ihre Mütter aus einem ukrainischen Krankenhaus 2 Wochen nach Österreich geholt werden, um dort den Schrecken des Krieges zumindest für eine kurze Zeit zu entkommen. Insgesamt haben wir ukrainische Hilfsbedürftige mit über 750.000€ unterstützt“, so Unterfurtner abschließend.

Der Villacher Franz Nagelseder, der die Leitung von KIWANIS Österreich mit Oktober angetreten ist und damit allen 84 österreichischen Clubs vorsteht, zeigt sich beeindruckt von der erfolgreichen Leistung seines Vorgängers. „Es liegt nun an uns, den erfolgreichen Weg weiterzugehen und unsere Hilfsleistungen dort anzubringen, wo Menschen in Not sind“, so der neue „Governor“. Als Teil der weltweit größten privaten Kinder- und Jugendhilfsorganisation gibt es immer viel Bedarf an Unterstützung. „Nicht nur der Krieg in der Ukraine erfordert schnelles und entschlossenes Handeln von KIWANIS, gerade auch im näheren Umfeld gibt es immer wieder Fälle, bei denen die staatlichen oder institutionellen Hilfsnetze nicht ausreichen. Uns ist es deshalb wichtig, gerade dort tätig zu werden, wo menschliches Leid nicht sofort sichtbar ist und Hilfsbedürftige durch den Rost fallen. Da wir weltweit tätig sind, haben wir immer Partner vor Ort, die die Lage genau einschätzen können und garantieren, dass die Hilfen genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, erklärt Nagelseder. „Die örtlichen KIWANIS-Clubs sind dabei vollkommen unabhängig und können selbst entscheiden, bei welchen Aktionen sie sich beteiligen möchte. Das garantiert die größtmögliche Unabhängigkeit und Souveränität der einzelnen Clubs“.

Was sich Nagelseder als neuer Governor vorgenommen hat?

„Unser primäres Ziel ist und bleibt es, Kindern in Not zu helfen. Um das noch umfassender machen zu können, wollen wir bestehende Strukturen stärken und dort Verbesserungen implementieren, wo sie notwendig sind. Gleichzeitig arbeiten wir daran, noch mehr Leute für die karitative Arbeit bei KIWANIS zu begeistern und jene Helfer vor den Vorhang zu holen, die so viel Großartiges geleistet haben.“, so Franz Nagelseder abschließend.

