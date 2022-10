Kinder- und Jugendparlament geht ins große Finale: 20 neue Projekte um 1 Million Euro für Wien beschlossen

Bei "Dein Wien for Future“ reichten Jungwiener*innen Ideen für ihr Wien der Zukunft ein. Heute bestätigte das Kinder- und Jugendparlament die Siegerprojekte.

Wien (OTS) - Insgesamt drei Mal tagte im letzten Jahr das wienweite Kinder- und Jugendparlament. Rund 300 Jungwiener*innen zwischen 5 und 20 Jahren diskutierten im Rahmen dessen über die Zukunft der Stadt. Am Programm standen Themen wie Klima, Mobilität, und Stadtgestaltung.

Heute ging es im Rathaus ins große Finale: Jene Projekte, die von Kindern und Jugendlichen zuvor im Rahmen der Initiative „Dein Wien For Future“ online eingereicht und gekürt wurden, standen auf der Tagesordnung. Das Kinder- und Jugendparlament beschloss 20 Siegerprojekte, die nun mit 1 Million Euro aus dem Stadtbudget umgesetzt werden.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr: „Mitsprache und Mitgestaltung von jungen Menschen ist in einer Demokratie unerlässlich. Wien ist hier europaweit Vorreiter und kommt dem Ziel zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt zu werden, Stück für Stück näher. Kinder und Jugendliche bestimmen erstmals in der Wiener Geschichte direkt über das Stadtbudget mit und können die Stadt nach ihren Vorstellungen gestalten. Ich bin stolz, dass wir es in einem breiten Beteiligungsprozess geschafft haben, ein gemeinsames Bild für das Wien von morgen zu zeichnen. Ich freue mich riesig darauf, die großartigen Projekte wie etwa kostenlose Menstruationsprodukte an fünf Schulen, mehr Fühlstreifen für sehbehinderte Menschen oder auch Ergometer in Parks zur Stromerzeugung umzusetzen.“

Die Siegerprojekte im Detail

In den vergangenen vier Wochen haben rund 3.100 junge Wiener*innen im Rahmen von „Dein Wien For Future“ online ihre Stimme für jene Projekte abgegeben, die ihnen am meisten am Herz liegen. Zur Auswahl standen 67 Projekte, stimmberechtigt waren Wiener*innen von 5 bis 20 Jahren.

Eine von insgesamt 300 Abgeordneten aus dem Kinder- und Jugendparlament ist Mayar Dawoud. „Für uns Jugendliche ist das Projekt eine große Chance für politisches Handeln. Besonders gefallen hat mir, dass ich persönlich mit Politiker*innen und Mitarbeiter*innen der Stadt Wien über meine Anliegen und Interessen sprechen konnte. Solche Angebote sollte es auf jeden Fall öfter geben“, so Dawoud, die auch an der Bearbeitung der eingereichten Projekte beteiligt war.

Das sind die 20 Siegerprojekte, die nun von der Stadt Wien umgesetzt werden:

Kostenloses bluten! Menstruationsartikel an 5 Schulen zur freien Entnahme - 80.000€ Mehr Fühlstreifen für Blinde in Zusammenarbeit mit der Blindenschule– 15.000€ Strom erzeugen durch Radfahren in der Parkanlage Bodenstedtgasse – 20.000€ Flopsy – psychologische Hilfe für junge Menschen in 1210 – 50.000€ Gesundes Naschen in Parks durch mehr Beerensträucher, Obstbäume – 35.000€ Schüler*innen für Schüler*innen mit Spendenboxen in 3 Schulen für neuwertige Schulsachen. – 10.000€ Filmreihe „Mein Kopf – mein Kopftuch – meine Entscheidung!“ – 20.000€ Coole grüne Bücheroase mit neuem Bücherschrank, Begrünung & Sitzmöglichkeit -10.000€ Wasserbrunnen im 3er Park – 30.000€ Powerstation zum Handyladen– 40.000€ Parklett für Kastnergasse 19, ganzjährig – 10.000€ Schattiger, action-reicher Motorikpark in Hernals – 110.000€ Gehsteigerweiterung vor der GRG 5 für mehr Grün- und Sitzflächen – 230.000€ App „Safe together!“ zur Vernetzung zwischen Frauen – 40.000€ „Café Regenbogen“ für Kids ab 12 mit z.b. Workshops mit Sexualpädagog*innen – 50.000€ Rollstuhl- und Fahrradpark am Wienerberg – 130.000€ Disc Golf Parcour auf der Donauinsel mit 18 Bahnen– 50.000€ Klettern im Floridsdorfer Aupark – 20.000€ Mit Spaß Wien wandernd entdecken – 35.000€ Verschönerung der BS Hütteldorf mit „Dein Raum – Dein Lehrlingszentrum“ – 20.000€

Mehr Infos zu den Projekten finden Sie unter: www.junges.wien.gv.at/siegerprojekte.

„Die Ergebnisse der Abstimmung machen nochmals klar, wie kreativ und engagiert die Jungwiener*innen, die an unserem europaweit einzigartigen Projekt mitgewirkt haben, sind. Es ist sensationell, dass wir nun so viele Ideen umsetzen können, die zeigen, dass das Gemeinsame bei uns in der Stadt großgeschrieben wird. Die Stadt Wien setzt hier hinsichtlich Jugendbeteiligung neue Maßstäbe. Mein Dank gilt allen Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien, den vielen Vereinen, Kindergärten und Schulen sowie sämtlichen Mitarbeiter*innen der Dienststellen der Stadt Wien und aus den Bezirken und natürlich dem Projektteam – sie alle haben diesen Prozess erst möglich gemacht“, sagt Gemeinderätin und SPÖ Jugendsprecherin Marina Hanke.

Gemeinderätin und NEOS Wien Jugendsprecherin Dolores Bakos: „Ich gratuliere den Siegerprojekten von ganzem Herzen und bedanke mich bei allen Kindern und Jugendlichen, die durch ihr Engagement und ihre Ideen dieses Projekt so einzigartig gemacht haben. Das enorme Interesse der Teilnehmer*innen an der Mitgestaltung der Stadt beweist einmal mehr, wie wichtig es ist, die Meinungen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und auf Augenhöhe in die politische Arbeit der Stadt miteinfließen zu lassen.“

Breiter Beteiligungsprozess im Hintergrund

Die Siegerprojekte gehen aus einem breiten Beteiligungsprozess hervor. Schon im Herbst 2021 hatten Jungwiener*innen die Möglichkeit, ihre Idee für ihr Wien der Zukunft online einzureichen. Aus über 250 eingereichten Ideen erarbeiteten die Ideeneinreicher*innen und das Kinder- und Jugendparlament konkrete Projekte. Vertreter*innen aus 27 Abteilungen der Stadt sowie Bezirksvertreter*innen unterstützten sie dabei. Am Ende standen 67 Projekte für die online Abstimmung zur Auswahl, die im letzten Monat unter www.junges.wien.gv.at/abstimmung stattgefunden hat. Im Herbst 2023 geht das Kinder- und Jugendparlament in die nächste Runde.

Das Kinder- und Jugendparlament sowie die Kinder- und Jugendmillion sind Maßnahmen von „Junges Wien“, der Wiener Kinder- und Jugendstrategie. „Junges Wien“ ist ein Projekt der Stadt Wien, das vom Verein WIENXTRA organisiert und umgesetzt wird.

Fots in Kürze unter: https://www.wien.gv.at/presse/

Mehr Infos unter www.junges.wien.gv.at.

