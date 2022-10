ARES Cyber Intelligence GmbH & SIGA OT Solutions gestalten Industrie 5.0

Gemeinsam etablieren wir die Sicherheit für Cyber-physische Systeme in der Industrie 5.0 und schaffen die notwendige Sicherheit für alle bisherigen Industrie 4.0-Projekte Jürgen Weiss, CEO von ARES-CI

Traun (OTS) - ARES Cyber Intelligence GmbH bietet seinen KundInnen präventive Cybersicherheitslösungen, um auf Cyberangriffe vorbereitet und vor diesen geschützt zu sein. Durch die fortschreitende Digitalisierung in den Produktionsbereichen werden auch OT-Systeme zunehmend zum Ziel von Angriffen.

Jürgen Weiss, CEO von ARES-CI über die Partnerschaft:

"SIGA OT Solutions bietet einen einzigartigen Ansatz, der in der Branche seinesgleichen sucht. Durch dieses Unterscheidungsmerkmal bzw. die Absetzung von der klassischen IT-Infrastruktur ist es mit der Technologie von SIGA SEC möglich, nicht nur Cyber-Probleme zu erkennen, sondern auch Herausforderungen in der Prozesskette zu identifizieren, bevor sie zu Ausfällen führen. Gemeinsam etablieren wir die Sicherheit für Cyber-physische Systeme in der Industrie 5.0 und schaffen die notwendige Sicherheit für alle bisherigen Industrie 4.0-Projekte ."

SIGA OT Solutions, 2014 gegründet, ist ein innovatives Cyber Security Unternehmen, das einen Paradigmenwechsel in der Welt der OT-Cybersecurity vorantreibt. Das Unternehmen ist bestrebt, die Grenzen des OT-Betriebs mit erhöhter Sicherheit und vertiefter Prozessintegrität zu erweitern, indem es den Betreibern kritischer Anlagen eine KI-gestützte Überwachung und tiefere betriebliche Wahrnehmung bietet.

SIGA freut sich, die Zusammenarbeit mit ARES bekannt zu geben und sich gemeinsam auf den Weg zu machen, die OT-Cybersicherheit auf Stufe 0 zu heben.

