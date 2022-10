KUNSTASYL 22 - Benefiz für Asyl in Not

Die alljährliche Benefizauktion KUNSTASYL zugunsten des Vereins “Asyl in Not” findet dieses Jahr von 17.-27.10.2022 statt.

Wien (OTS) - Unter www.dorotheum.com/asylinnot2022/ kommen heuer ausgewählte Werkspenden österreichischer und internationaler Künstler*innen ab dem 17.10.2022 bis zum 27.10.2022 um 17 Uhr online zur Versteigerung.

Alle Werke werden am 21.10.22 und am 22.10.22 von 10 bis 22 Uhr im Semperdepot ausgestellt.

Am 21.10. begrüßt Sie um 19 Uhr Kübra Atasoy (Asyl in Not) und lädt ein, den Abend gemeinsam zu verbringen. Özlem Bulut (Gesang) und Orwa Saleh (Oud), das bekannte Musiker:innen-Duo der österreichischen World-Music-Szene begleiten diesen Abend musikalisch mit einem Konzert.

Gebote Abgeben

online unter: www.dorotheum.com/asylinnot2022/

von 17.10.2022 bis 27.10.2022

Werkausstellung

21.10.2022 und 22.10.2022

10 - 22 Uhr

Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste – Semperdepot

Lehárgasse 6-8, 1060 Wien

Programm 21.10.:

19.00 Uhr Ansprache von Kübra Atasoy (Asyl in Not)

19.30 Uhr Konzert: Özlem Bulut & Orwa Saleh

Asyl in Not ist eine unabhängige Menschenrechts-NGO in Wien. Seit mehr als 25 Jahren leisten wir geflüchteten Menschen fachkundige Rechtsberatung im Asylverfahren. Die Teilnahme an der Auktion unterstützt die wichtige Arbeit in der Rechtsberatung für Geflüchtete. Der gesamte Erlös der Auktion wird für die Aufrechterhaltung der Rechtsberatung verwendet.

in Kooperation mit dem Dorotheum und der Akademie der Bildenden Künste

Rückfragen & Kontakt:

Dilan Şengül

Kunstasyl

office @ kunstasyl.at