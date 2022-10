Denns BioMarkt Österreich setzt ein Zeichen

Ab heute 10 % Rabatt auf Periodenprodukte in allen 34 Märkten

Denns BioMarkt reduziert ab 17. Oktober österreichweit vorerst bis einschließlich 31. Dezember 2022 alle Damenhygieneartikel um 10 Prozent. Mit der Preissenkung in Eigeninitiative möchte der Bio-Supermarkt ein Zeichen setzen und Frauen in einem Bereich finanziell entlasten, in dem für sie unvermeidbare Kosten entstehen. Bereits seit 1. Oktober gibt es für alle Mitarbeiterinnen auf allen 34 Standorten gratis Periodenprodukte.

Period Poverty

Die weibliche Periode ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Dabei gehört diese Jahrzehnte lang zum Alltag der meisten Frauen. Hand in Hand mit der Monatsblutung gehen zwingende Ausgaben für Damenhygieneartikel. Statistisch betrachtet benötigt eine Frau im Laufe ihres Lebens für durchschnittlich 500 Zyklen in etwa 10.000 bis 17.000 Tampons beziehungsweise Binden. Diese Produktgruppe war noch bis vor nicht allzu langer Zeit in Österreich mit 20 Prozent besteuert, gleichgesetzt mit Champagner, Kaviar und anderen Luxusartikeln. Mittlerweile ist der Steuersatz in Österreich auf 10 Prozent gesenkt worden. Das Phänomen „Period Poverty“ ist nicht erst seit 2022 ein Problem für Frauen. „Mit diesem Vorstoß in Österreich wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und Frauen unterstützen“, sagt Mareike Nossol, Geschäftsführerin.

Ein Zeichen in der Inflation: Finanzielle Erleichterung für Frauen

Daher setzt Denns BioMarkt ein Zeichen und reduziert ab heute die aktuellen Endverbraucherpreise aller Menstruationsartikel um echte 10 Prozent. Es sind alle LEH-Ketten eingeladen dieser Kampagne zu folgen. Die 10 Prozent Sofortrabatt sind mehr als die 10 Prozent MwSt. In erster Linie ist es wichtig zu zeigen, dass es für den LEH möglich ist, Benachteiligung für Frauen zu verringern. Es wird bewusst in der Kampagne darauf verzichtet Produkte zu kommunizieren.

