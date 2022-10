Österreich-Premiere: Erste programmatische Kinowerbekampagne geht on air

Wien (OTS) - Seit der vierten Septemberwoche des Jahres läuft zum aller ersten Mal eine programmatic Cinema Kampagne, gebucht für Drei Österreich mit der Agentur UM PanMedia und deren Special Unit Matterkind AT.

Die Werbekampagne wird vorerst für 6 Wochen an 45 Standorten österreichweit in den Kinos laufen.



„ Für uns, als einer der führenden Telekommunikations-Komplettanbieter, ist es enorm wichtig, dass sich auch die klassischen Medienkanäle stetig weiterentwickeln. Der Anschluss von Kino an unser programmatisches Ökosystem, ermöglicht uns nun auch eine gezielte Ansprache, anhand von Segmentierungen und Daten, auf der großen Leinwand. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit UM PanMedia, Matterkind AT und Weischer Cinema, den Weg in die programmatische Zukunft von Kinowerbung zu bestreiten “, So Alexander Binder, Media Manager bei Drei Österreich.

Das bedeutet vollautomatisierte, dynamische und speziell auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Werbemöglichkeiten.

„ Wir haben die pandemiebedingt eher ruhigen letzten zwei Kinojahre genutzt unsere Planungs- und Buchungsabläufe zu optimieren und neu aufzusetzen. Mit der programmatischen Buchungsmöglichkeit setzen wir nun den ersten Schritt. Ab 2023 werden sich die Optionen für unsere Kunden in dieser Hinsicht noch wesentlich erhöhen. Es freut mich besonders, dass mit Drei ausgerechnet jener Kunde diese Möglichkeit wahrnimmt, der bereits in den letzten Jahren mit dem Kinodonnerstag ein deutliches commitment pro Kino gezeigt hat! “, sagt Michael Kindermann, Geschäftsführer von Weischer.Cinema Austria.



Die Arbeiten zur Umsetzung der Technologie für den österreichischen Kinomarkt erfolgen in Zusammenarbeit mit Virtual Minds, Europas führendem Programmatic-Technologieanbieter. Der programmatische Einkauf wird über die Active Agent ausgeführt, eine vollwertige Multichannel-Einkaufsplattform (DSP), welche exklusiven Zugriff auf das Kinoinventar in Österreich erhält. Die Bereitstellung der Werbeplätze organisiert Yieldlab, die führende deutsche programmatische Verkaufsplattform (SSP) für Premium Publisher und Vermarkter, die insbesondere auf die Yield-optimierte Vermarktung von Bewegtbildinventaren auf dem Big Screen spezialisiert ist.

„ Mit Kino wird ein weiterer klassischer Kanal programmatisch buchbar. Weischer greift auf Echtzeitdaten zur Zielgruppen-Bestimmung zu und das Beste: you pay, what you get: Abgerechnet wird nur das verkaufte Kinoticket. Für die Kinobesucher ist der Spot vor dem Film die qualitativ hochwertigste, emotionalste und nachhaltigste Werbung, was wiederum zu den höchsten Erinnerungswerten unter den Bewegtbildmedien führt “, So Yvonne Weber, Verkaufsleitung von Weischer.Cinema Austria.

Über programmatische Werbung

Programmatic Advertising oder programmatische Werbung hat seinen Ursprung in Amerika. Es ist der vollautomatische und individualisierte Ein- und Verkauf von Werbeflächen in Echtzeit. Dabei werden auf Basis von vorliegenden Nutzerdaten gezielt auf den Nutzer zugeschnittene Werbebanner oder Werbespots ausgeliefert und das in der Regel über einen (online-)Auktionsprozess.



Über Weischer.Cinema Austria

Weischer.Cinema Austria ist Österreichs größter Kinovermarkter. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Kinokompetenz und sorgt für eine umfassende und kundenorientierte Weiterentwicklung des Bewegtbildmediums Kino. Weischer.Cinema Austria ist ein Tochterunternehmen von Weischer, einem der führenden Werbevermarkter für Kino-, Außen- und Onlinewerbung in Deutschland mit Standorten in Hamburg, Frankfurt, Köln, München, Zürich und Wien.



Weitere Infos unter www.weischer-cinema.at

