„Chancen“ – das neue online-first-Ressort der FURCHE

DIE FURCHE schärft mit neuem Ressort „Chancen“ den Blick auf das, was trotzdem möglich ist. Herzstück: das FURCHE-Feature, der Podcast über die Welt und Chancen von morgen.

Leserinnen und Leser werden heute mit Negativmeldungen geradezu überschüttet. Wir wollen die Chancen für Veränderung aufgreifen, die in vielen aktuellen Krisen stecken Manuela Tomic, Ressortleiterin „Chancen“ bei der Wochenzeitung DIE FURCHE 1/2

Wir möchten Geschichten neu erzählen – und Lust an längeren journalistischen Audio-Features abseits der permanenten Negativmeldungen machen. Manuela Tomic, Ressortleiterin „Chancen“ bei der Wochenzeitung DIE FURCHE 2/2

Wien (OTS) - „Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gutgehen wird. Aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schiefgehen wird“: Dieser Satz von Friedrich Schiller passt wie kaum ein anderer in die heutige Zeit. Viele Menschen wenden sich von den Medien ab, weil sie die Flut an Negativmeldungen und Schreckensnachrichten nicht mehr ertragen. Doch selbst die größten Krisen bieten auch Möglichkeiten für positive Veränderung.

DIE FURCHE will mit ihrem neuen Ressort „Chancen“ den Blick auf diese Möglichkeiten schärfen und damit verstärkt konstruktiven Journalismus bieten. Im Sinne von online first wird digitalen Angeboten dabei oberste Priorität eingeräumt; aber auch in Print finden die Reportagen, Analysen und Interviews ihren Platz. Herzstück ist das FURCHE-Feature: In mehrteiligen Podcastserien erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer Geschichten über die Welt von morgen - und das, was schon heute gelingt.

„ Leserinnen und Leser werden heute mit Negativmeldungen geradezu überschüttet. Wir wollen die Chancen für Veränderung aufgreifen, die in vielen aktuellen Krisen stecken “, betont FURCHE-Redakteurin Manuela Tomic, die das neue Ressort leitet. Schon bislang hat Tomic die FURCHE-Podcasts gestaltet, darunter die Reihe „Krieg und Frieden“; zudem bespielt die in Sarajevo geborene und in Kärnten aufgewachsene Journalistin die Kolumne „mozaik“ mit Literaturminiaturen zu den Themen Herkunft und Identität – und ist auch Autorin prämierter Hörspiele.

Um neue Hörerfahrungen soll es auch im neuen FURCHE-Feature gehen, so Tomic: „ Wir möchten Geschichten neu erzählen – und Lust an längeren journalistischen Audio-Features abseits der permanenten Negativmeldungen machen. “

Gleich zu Beginn führt die akustische Reise in den Orbit: In vier Podcast-Folgen werden die neuen Optionen beleuchtet, die Satelliten bieten – von der Vernetzung der Menschen in der Ukraine bis zu rechtzeitigen Warnungen vor Waldbränden oder Überschwemmungen (mehr dazu auch in der dieswöchigen Print-Ausgabe der FURCHE). Im Anschluss umkreist das „Chancen“-Ressort die Fragen, was wir aus dem Schicksalsjahr 1923 lernen können – und wie die Klimakrise die Wirtschaft verändert.

Mehr dazu auf www.furche.at/chancen

Rückfragen & Kontakt:

FURCHE-Chefredakteurin Doris Helmberger-Fleckl

doris.helmberger @ furche.at

+43 664 88140721