Einladung zum 8. Österreichischen Tierrechtskongress 20.-23. Oktober 2022 in Wien

60 international bekannte Sprecher:innen aus der Tierrechtsbewegung, digitale Ausstellung von 20 Künstler:innen, über 4 Tage fast 600 Anmeldungen zur Teilnahme im SkyDome

Wann: Donnerstag 20. Oktober 2022 ab 16 Uhr bis Sonntag 23. Oktober 2022 ca. 17:30 Uhr

Donnerstag 20. Oktober 2022 ab 16 Uhr bis Sonntag 23. Oktober 2022 ca. 17:30 Uhr Wo: im Skydome, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

im Skydome, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien Infos: unter tierrechtskongress.at findet sich das gesamte Programm, die Anmeldungsmöglichkeit, die Vorstellung der Vortragenden und Infos zur Kunstausstellung

Seit 2002 veranstaltet der VGT abwechselnd internationale (auf Englisch) und Österreichische Tierrechtskongresse in Wien. Aufgrund von Corona sind zuletzt die geplanten Kongresstermine ausgefallen, doch jetzt ist es wieder soweit. Am 20. Oktober 2022 beginnt nun der 8. Österreichische Tierrechtskongress auf Deutsch. Denker:innen und Praktiker:innen aus der Tierrechtsbewegung, viele davon Universitätsprofessor:innen, kommen zusammen, um über die momentane Situation zu reflektieren und in die Zukunft zu schauen. Dabei geht es um neue philosophische Ideen, genauso wie um eine politische Tierrechtstheorie und eine praktische Analyse der erreichten Reformen. Der Tierrechtsgedanke hat sicherlich bereits breite Teile der Bevölkerung erfasst, der Veganismus ist rapide im Steigen begriffen, der Fleischkonsum pro Person fällt seit 10 Jahren kontinuierlich. Schritt für Schritt war es mit öffentlichen Druck auch möglich, Reformen in der Tierschutzgesetzgebung zu erzwingen. Andere soziale Bewegungen schauen diesbezüglich mit großem Neid auf den Tierschutz, bei dem sich wesentlich mehr in wesentlich kürzerer Zeit bewegt.

Wie bei jedem Kongress, wird es auch diesmal wieder eine Kunstausstellung geben. Gezeigt werden Beiträge von über 20 international bekannten Künstler:innen, die mit unterschiedlichsten Medien arbeiten – von Fotografie über Malerei, Grafik, Illustration, Performance, Bildhauerei bis zu Graffiti und digitaler Kunst. Allen gemeinsam ist ihr Einsatz für die Rechte nichtmenschlicher Tiere über ihre künstlerische Arbeit. Ihre Werke machen die Lebensrealität von Tieren in der Tierindustrie sichtbar, beleuchten speziesistische Haltungen und Handlungen, erdenken eine Rollenumkehr der Tier-Mensch-Beziehungen, erzählen von einem empathischen, respektvollen Zusammenleben oder zeichnen utopische Ideen eines dauerhaften, heilen Miteinanders von Menschen und anderen Tieren. Kunst vermag vieles auszudrücken, wofür Worte zu begrenzt oder abstrakt sind – ein einziges Bild berührt oft tiefer und nachhaltiger als hundert Worte und ist in der Lage, Botschaften auf einer anderen Ebene zu vermitteln.

Für die 4 Tage spannender Diskussionen wird ein Publikum von etwa 600 Personen über die gesamte Zeit hinweg erwartet. Journalist:innen sind herzlich willkommen.

Anmeldung unter tierrechtskongress.at

Sämtliche Vortragsräume inkl. WC sind mit Rollstuhl barrierefrei erreichbar.



