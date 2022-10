17. Ball der Immobilienwirtschaft: Online-Voting für das Charity Projekt 2023 startet!

Wien (OTS) - Jede Stimme zählt! Das Charity Voting des traditionellen Balls der Immobilienwirtschaft beginnt heute. Aus allen eingereichten Konzepten wurden fünf karitative Projekte ausgewählt, für die nun die Online-Abstimmung möglich ist. Dem Siegerprojekt kommt der Gesamterlös aus allen verkauften Spendenkarten zugute. Während des Ballabends wird dieser in Form eines Schecks überreicht.

Der 17. Ball der Immobilienwirtschaft findet am Freitag, 17. Februar 2023, in der Wiener Hofburg statt. Wie in den Jahren zuvor unterstützt dieser auch heuer ein gemeinnütziges Projekt. Dazu konnten wohltätige Organisationen ihre Herzensprojekte einreichen, aus denen anhand festgelegter Kriterien nun fünf für ein öffentlich zugängliches Online-Voting ausgewählt wurden. Die öffentliche Abstimmung wird am 27. November 2022 geschlossen. Anschließend wird das Siegerprojekt am 5. Dezember 2022 bekannt gegeben.

Folgende fünf Projekte wurden für das Online-Voting ausgewählt:

Football Helps

Bau des UMOJA Youth Center, um mithilfe von Fußballturnieren, Community Work und Workshops eine sichere Plattform zu schaffen, in der soziale Eigenverantwortung wahrgenommen und praktiziert wird

Grow Together

Entwicklung und Aufbau eines neuen Standorts um mehr Familien in schwierigen Lebenssituationen (z.B. Armut) durch Therapien, psychologische Betreuung, Reintegration der Eltern in den Arbeitsmarkt, etc. unterstützen zu können

Hobby Lobby

Gründung von zwei neuen Standorten, um armutsgefährdeten Kindern kostenlose Weiterbildung und Freizeit zu ermöglichen und somit die Bildungsungerechtigkeit zu bekämpfen

MOMO Kinderhospiz und Kinderpalliativteam

Umsetzung eines mobilen Tageshospiz‘ das zur Untersuchung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit lebenslimitierenden und -bedrohlichen Erkrankungen dienen soll

Patinnen

Vermittlung und Begleitung von Patenschaften für Kinder in Not und deren Familien, um durch Beratungsgespräche und finanzielle Unterstützung zum sozialen Ausgleich der steigenden Wohn- und Energiekosten beizutragen

Weitere Informationen und das Voting finden Sie unter www.immobilienball.at/charity/

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball findet am 17. Februar 2023 zum 17. Mal in der Wiener Hofburg statt. Es werden, wie in den vergangenen Jahren, rund 3.200 Besucher erwartet. Die Ballkarten sind ab sofort über die Website des Immobilienballs – www.immobilienball.at – ab einer Spende von € 45,- pro Spendenkarte erhältlich. Auch Tischreservierungen von 4er, 8er und 10er Tischen sind möglich zum Preis von € 100,- (exkl. MwSt) pro Sitzplatz/pro Person.

