Angel Yeast kündigt anlässlich des Welternährungstags an, sich für Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft einsetzen zu wollen

Yichang, China (ots/PRNewswire) - Angel Yeast, (SH600298), der weltweit führende Hefehersteller, hat im Rahmen von Veranstaltungen zum Welternährungstag angekündigt, eine größere Rolle dabei spielen zu wollen, den Zugang von Menschen zu nahrhaften Lebensmitteln zu verbessern und die Lebensmittelsysteme integrativer und nachhaltiger zu gestalten.

Faktoren wie die anhaltende Pandemie, der Klimawandel, steigende Lebensmittelpreise und internationale Spannungen haben sich auf die globale Ernährungssicherheit ausgewirkt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Parteien, von Regierungen bis hin zu Privatunternehmen, die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um der Situation zu begegnen und die Problematik zu lösen. Angel Yeast hat einen eigenen Aktionsplan mit Schwerpunkt auf Hefe- und Lebensmittelversorgung, Ausweitung der Hefeproteinproduktion und nachhaltiger Landwirtschaft aufgestellt.

Dem von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) veröffentlichten Bericht zum Stand der Lebensmittelsicherheit und Ernährung der Welt 2022 über Lebensmittelsicherheit und Ernährung in der Welt zufolge stieg die Zahl der von Hunger betroffenen Menschen im Jahr 2021 auf 828 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 46 Millionen seit 2020 und 150 Millionen seit 2019. Insgesamt haben schätzungsweise 3,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer gesunden Ernährung. Unterdessen geht aus dem FAO-Bericht über den Stand der Ernährung und Landwirtschaft im Jahr 2019 hervor, dass weiterhin etwa 14 Prozent der weltweiten Lebensmittel nach der Ernte und vor dem Erreichen der Geschäfte verloren gehen. Und der UNEP-Bericht zum Lebensmittelverschwendungsindex 2021 zeigt, dass weitere 17 Prozent der Lebensmittel im Handel und von Verbrauchern, insbesondere in Haushalten, vergeudet werden.

Hefe ist eine unverzichtbare Zutat für fermentierte Grundnahrungsmittel. Angel Yeast ist der weltweit zweitgrößte Lieferant von Hefeprodukten und ist stolz darauf, die hochwertigsten Hefezutaten der Welt herzustellen. Das Unternehmen verfügt über zwölf Fabriken in China, Ägypten und Russland. 2022 wurden zwei neue Fabriken im Bezirk Xiaoting von Yichang, einer Stadt in Hubei, und Pu'er City in Yunnan gebaut. Insgesamt erreicht die Produktionskapazität dieser Fabriken rund 350.000 Tonnen und die Produkte werden in mehr als 150 Ländern und Regionen verkauft. Darüber hinaus stellt Angel Yeast Produkte her, die Geschmack und Ernährung verbessern können, z. B. die sogenannten Brotverbesserungsmittel. Dabei handelt es sich um Produkte, die die Qualität von Brot auf verschiedene Art und Weise verbessern, u. a. durch die Verlängerung der Lebensdauer des Brots, um Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren.

Mehr Lebensmittel zu produzieren reicht jedoch nicht aus. Die Welt braucht ein nachhaltiges und ganzheitliches System, um jedem Menschen einen regelmäßigen Zugang zu ausreichend nahrhaften Lebensmitteln zu ermöglichen. Angel Yeast verfolgt dieses Ziel u. a. durch den Einsatz von mikrobieller Hefeproteintechnologie. Sie kann zur Herstellung einer breiten Palette von Lebensmitteln verwendet werden. Im Vergleich zur Produktion von tierischen Proteinen verbraucht die Herstellung von Hefeproteinen weniger Ressourcen wie Land und Wasser und weist einen geringeren Treibhausgasausstoß (THG) auf.

Neben der Entwicklung gesunder Lebensmittel hat sich Angel Yeast auch der Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Viehzucht verschrieben. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von biologischem Hefedünger. Über seine Düngemittel-Produktreihe Fubon wurden bis heute fast 1,4 Millionen Tonnen organische Düngemittel bereitgestellt, mit denen Felder und Flächen von etwa 11.300 Quadratmetern abgedeckt werden können. Durch die Bereitstellung einer effizienteren Lösung und einer nahrhafteren Tierfütterungsmöglichkeit demonstriert Angel Yeast sein Engagement für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft.

Der Welternährungstag wird weltweit am 16. Oktober begangen. Bei dem von der FAO organisierten Tag stehen Themen im Zusammenhang mit Ernährungssicherheit und Hunger im Mittelpunkt, um das Bewusstsein für diese Problematiken zu erhöhen.

Über Angel Yeast

Angel Yeast Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederivaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Zutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, herzhafter Hefe-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzennahrung, destillierte Spirituosen und Biokraftstoffe, Fermentationsnährstoffe und Enzyme. Derzeit verfügt Angel Yeast über 12 fortschrittliche internationale Produktionsstätten in China, Ägypten und Russland und bietet Produkte und Dienstleistungen für mehr als 160 Länder und Regionen weltweit an.

