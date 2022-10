FP-Landbauer: Sachverhaltsdarstellung zur Causa „die EIGENTUM“ bei WKStA eingebracht

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger müssen Karten auf den Tisch legen

St.Pölten (OTS) - „Wir haben am vergangenen Freitag durch einen Rechtsanwalt eine Sachverhaltsdarstellung bei der WKStA in der Causa ‚die EIGENTUM‘ einbringen lassen“, gab FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer, heute bekannt.

„Konkret besteht der Verdacht auf Missbrauch der Amtsgewalt. Die Sachverhaltsdarstellung selbst steht auf stabilen Beinen und fußt auf Gerichtsprotokollen“, erklärte Landbauer. „Es wird minutiös dargestellt, wie die Vorgangsweise in den Zuständigkeitsbereichen von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger zu einem Multi-Millionen-Schaden für Niederösterreich geführt hat, was letztlich in irregulären Millionengewinnen für Immobilienspekulanten endete“, so Landbauer weiter.

„Wir Freiheitlichen wahren mit der Sachverhaltsdarstellung die Interessen unseres Bundeslandes und stellen uns schützend vor den sozialen bzw. gemeinnützigen Wohnbau. Die ÖVP hat diesen Weg leider längst verlassen“, so Landbauer.

