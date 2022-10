Obernosterer: Die faktenbefreite Argumentation von SPÖ-Budgetsprecher Krainer macht sprachlos

Auch Oppositionsarbeit sollte immer auf dem Boden der Tatsachen geschehen

Wien (OTS) - „Die faktenbefreite Argumentation von SPÖ-Budgetsprecher Kai Jan Krainer macht sprachlos. Denn viele der Aussagen, die wir von Krainer in den vergangenen Tagen hinsichtlich des neuen Budgets gehört haben, sind nicht nur völlig irreführend, sie sind auch bereits abermals öffentlich widerlegt worden. Für den demokratischen Diskurs und unser Land ist es pures Gift, weil so kein konstruktiver Diskurs geführt werden kann“, so der Budgetsprecher der Volkspartei, Gabriel Obernosterer.

„Angefangen damit, dass Kai Jan Krainer behauptet, das Wirtschaftswachstum Österreichs sei eines der schlechtesten der EU - wenn zugleich alle Wirtschaftsinstitute unserem Land ein Wachstum klar über dem EU-Durchschnitt prognostizieren. Aber auch dass Krainer immer noch vom Wunderplan der SPÖ fantasiert, der die Strompreise halbieren soll, ist absurd - denn dieser wurde von Experten wiederholt widerlegt“, so Obernosterer, und abschließend: „Die Kritik des SPÖ-Budgetsprechers am neuen Budget und der Bundesregierung ist dementsprechend entschieden zurückzuweisen. Die SPÖ sollte wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und ihre Märchenstunden beenden.“



