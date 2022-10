Technik begeistert Mädchen: 700 Schülerinnen bei Girls! TECH UP

Wien (OTS) - Ein erfreuter Minister, zahlreiche engagierte Unternehmen und vor allem hunderte begeisterte Mädchen: Das ist die erfolgreiche Bilanz des Erlebnistags Girls! TECH UP heute in Wien. Rund 700 Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren tauchten im Wiener Haus der Ingenieure in die faszinierende Berufswelt der Elektro- und Informationstechnik ein. Auch Bundesminister Martin Kocher mischte sich unter die Besucherinnen.

Lichteffekte und Muster auf einem LED-Würfel programmieren, mittels VR-Brille Stromleitungen und Strommasten aus nächster Nähe betrachten, Computer zerlegen und deren Innenleben kennenlernen: Bei zahlreichen Mitmachstationen testeten die Schülerinnen ihr technisches Geschick und knüpften gleich auch erste Kontakte zu Top-Unternehmen. Neben Technik zum Angreifen bot Girls! TECH UP den Mädchen auch die Möglichkeit, weibliche Vorbilder in technischen Berufen kennenzulernen. Erfolgreiche Technikerinnen und Ingenieurinnen standen Rede und Antwort, erzählten von ihrem eigenen Werdegang und gaben Einblicke in ihren Berufsalltag.

Weiblicher Nachwuchs dringend gesucht

Energiewende, Digitalisierung, Automatisierung – die Herausforderungen unserer Zeit erfordern qualifizierte Fachkräfte im Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik. Technikerinnen und Ingenieurinnen sind gefragt wie nie zuvor. „Der Fachkräftemangel in der Technik ist eine besondere Herausforderung für den Arbeitsmarkt und die Unternehmen, die intensiv nach qualifizierten Arbeitskräften suchen. Darum ist es besonders wichtig, jungen Frauen berufliche Perspektiven in Technikberufen aufzuzeigen. Informative sowie interaktive Messen wie der Girls! TECH UP-Erlebnistag sind ein wichtiger Wegweiser, um Frauen für technische Berufe zu begeistern“ , zeigte sich Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher begeistert von der Veranstaltung.

Freude an Technik und Innovation

„Wer bei Girls! TECH UP mit dabei war, konnte die Begeisterung der Schülerinnen hautnah spüren“, freute sich Initiatorin Michaela Leonhardt: „Für mich hat sich wieder gezeigt: Mädchen haben Spaß an Technik. Sie brauchen mehr weibliche Vorbilder, die ihnen Wege und Karrieremöglichkeiten aufzeigen, sowie die Chance, technische Berufe zu erleben.“ Beim Erlebnistag konnten die Schülerinnen unterschiedliche Berufsfelder aus dem Bereich Elektrotechnik- und Informationstechnik kennenlernen und auch gleich erste Kontakte für berufspraktische Tage, ein Praktikum oder Schnuppertage für eine Lehre knüpfen. Waren die Mitmachstationen absolviert, gab es noch Galaxy A52s 5G-Smartphones, gesponsert von A1, sowie Klassenexkursionen zu gewinnen.

Erfolg durch zahlreiche Projektpartner

Girls! TECH UP ist eine Initiative von OVE Fem, dem weiblichen Branchennetzwerk im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. OVE-Generalsekretär Peter Reichel: „Ich freue mich, dass Girls! TECH UP auch dieses Jahr wieder so erfolgreich war. Herzlichen Dank an alle Projektpartner, die mit ihrem Engagement zu diesem Erfolg beigetragen haben.“ Girls! TECH UP wurde diesmal unterstützt von: A1 Telekom Austria, AIT Austrian Institute of Technology, APG Austrian Power Grid, Bosch, Eaton Industries, FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, Frequentis, ÖBB Infrastruktur, Siemens, Technisches Museum Wien, Verbund und Wiener Stadtwerke. Mit dabei waren außerdem das tgm – Die Schule der Technik, die HTLs Mödling und Hollabrunn, die HAKdigBiz sowie die Vereine sprungbrett, Haus der Mathematik, und „PCs für alle“.

Alle Informationen zum Erlebnistag sowie die nächsten Termine finden Sie online: www.girlstechup.at





Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Mit seinen Kerngebieten elektrotechnische Normung, Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.



Über OVE Fem:

OVE Fem ist das Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Es richtet sich an Studentinnen, Professorinnen, Expertinnen und weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Die Plattform fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch und hilft, Synergien zu finden und zu nutzen. Außerdem will OVE Fem schon bei Schülerinnen das Interesse an technischen Berufen wecken sowie die Möglichkeiten anhand konkreter Rollenbilder aufzeigen, unter anderem mit der erfolgreichen Initiative Girls! TECH UP.





