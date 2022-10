„Sport am Sonntag“: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde – Das Ski-Traumpaar im persönlichen Gespräch

Am 16. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 16. Oktober 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde – Das Ski-Traumpaar im persönlichen Gespräch

Das Erfolgsduo über den Beziehungsalltag, den stressigen Weltcup-Kalender und die Ziele in der WM-Saison.

Marko Pfeifer und Thomas Trinker – Die ÖSV-Cheftrainer live zu Gast Eine Woche vor dem Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden: Der Damen- und der Herrentrainer über Veränderungen, Baustellen und Erfolgsdruck.

Benjamin Karl – Das Leben des erfolgreichsten österreichischen Snowboarders

Kein Snowboarder hat so viel gewonnen wie der 37-jährige Niederösterreicher. „Sport am Sonntag“ hat den Olympiasieger und fünffachen Weltmeister in seiner Wahlheimat Lienz besucht.

GAK gegen Sturm – Die Wiederauferstehung des Grazer-Kultderbys

Rot oder Schwarz? Im ÖFB-Cup gibt es nach 15 Jahren Pause wieder das legendäre Fußball-Duell.

Katar 2022 – Der Countdown zur umstrittenen Fußball-WM läuft Menschenrechtsverletzungen pflastern den Weg zur ersten Fußball-WM im arabischen Raum. Das Glanzprojekt zwischen Schein und Sein.

